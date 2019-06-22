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В июле тульские общественники рассмотрят обращения граждан
Фото: nmosk.ru

В июле тульские общественники рассмотрят обращения граждан

Консультации и разъяснения можно будет получить в приёмной Общественной палаты региона.

Жители региона смогут обратиться с различными вопросами к членам профильных комиссий Общественной палаты Тульской области. Приёмные часы – с 10.00 до 12.00. На вопросы туляков ответят:

  • 3 июля – Алла Новикова, комиссия по здравоохранению и социальной политике,
  • 10 июля – Ярослав Муравский, комиссия по вопросам ЖКХ, транспорту и дорожному хозяйству,
  • 17 июля – Александр Алышев, комиссия по общественной безопасности и взаимодействию с ОНК,
  • 24 июля – Тамара Головина, комиссия по развитию информационного сообщества и СМИ,
  • 31 июля – Сергей Алехин, комиссия по экономическому развитию, предпринимательству и охране окружающей среды.

Приёмная находится по адресу: пр-т Ленина, д. 49, второй этаж. Запись на приём по телефону: 24-51-29.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 22:30 0
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