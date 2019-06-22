В июле тульские общественники рассмотрят обращения граждан

Фото: nmosk.ru

Консультации и разъяснения можно будет получить в приёмной Общественной палаты региона.

Жители региона смогут обратиться с различными вопросами к членам профильных комиссий Общественной палаты Тульской области. Приёмные часы – с 10.00 до 12.00. На вопросы туляков ответят:

3 июля – Алла Новикова, комиссия по здравоохранению и социальной политике,

10 июля – Ярослав Муравский, комиссия по вопросам ЖКХ, транспорту и дорожному хозяйству,

17 июля – Александр Алышев, комиссия по общественной безопасности и взаимодействию с ОНК,

24 июля – Тамара Головина, комиссия по развитию информационного сообщества и СМИ,

31 июля – Сергей Алехин, комиссия по экономическому развитию, предпринимательству и охране окружающей среды.