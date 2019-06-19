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На строительных площадках ЖК «Северная Мыза» и «Времена года» начались работы

На строительных площадках ЖК «Северная Мыза» и «Времена года» начались работы

19 июня первый заместитель губернатора — председатель правительства Тульской области Валерий Шерин проинспектировал проблемные объекты долевого строительства.

Валерий Шерин посетил строительные площадки ЖК «Северная Мыза», «Времена года» и проконтролировал, как реализуются договоренности, достигнутые на «Часе контроля» Алексея Дюмина.

Первый заместитель губернатора напомнил, что новый застройщик ЖК «Северная Мыза» — ООО СК «МЫ-ЗА» — уже в этом году должен завершить строительство домов № 83 и 82. Еще четыре дома должны быть построены в 2020 году и два — в 2021-ом.

Генеральный директор ООО СК «МЫ-ЗА» Роман Гаврилин сообщил, что с этой недели на строительной площадке дома № 83 возобновлены работы. На 90% завершена разработка котлована для строительства дома № 82.

Валерий Шерин обратил внимание подрядчика на то, что строительная площадка находится в непосредственной близости от жилых домов.

– Несмотря на то, что нужно выдерживать сроки, режим тишины должен соблюдаться, — подчеркнул Валерий Шерин.

Валерий Шерин также напомнил, что в следующем году планируется начать строительство детского сада в рамках национального проекта «Демография». Кроме того, подана заявка в федеральную программу «Жилище» на строительство дороги, соединяющей автомобильную дорогу «Тула — Белев» и микрорайон «Северная Мыза».

Дома первой очереди ЖК «Времена Года» находятся в высокой степени готовности. Строительство будет завершено за счет средств инвестора ООО «СЗ Фамилия» до 1 октября. Уже ведутся работы внутри помещений и на фасадах, закуплен необходимый стройматериал. Другой застройщик, оказывающий поддержку завершению строительства, — СК «ОСТ» доложил о ходе строительства инженерных сетей водоснабжения, канализации, новой котельной. Строительство будет завершено к сентябрю 2019 года.

Инспекция по государственному архитектурно-строительному надзору Тульской области проводит еженедельный мониторинг строительной площадки.

Валерий Шерин подчеркнул, что дома второй и третьей очереди ЖК «Времена года» и два дома Первого Юго-Восточного микрорайона будут достроены в рамках процедуры банкротства ООО «СК Фаворит» при участии Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства.

– Правительство региона подготовило необходимые документы, они направлены в Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства. К октябрю этого года планируется завершить формирование реестра обманутых дольщиков для того, чтобы провести комплексное обследование строительной готовности объектов. Только после этого будет скорректирована проектно-сметная документация, сформированы графики завершения строительства. Не вызывает никаких сомнений, что эти дома будут достроены, — сказал Валерий Шерин.

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Автор: Юлия Королева, сегодня, в 16:40 +8
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