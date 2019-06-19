Туляки могут узнать о налоговых долгах на портале Госуслуг

Кроме того, граждане могут удалённо подать налоговую декларацию, зарегистрировать ИП или ООО, а также получить сведения из ЕГРЮЛ.

Тульское Управление ФНС России напоминает жителям региона о возможности получения государственных услуг на сайте ведомства, а также на Едином портале госуслуг. Пользоваться порталом в любое время и взаимодействовать с налоговыми органами можно не выходя из дома.

Налогоплательщики могут удалённо узнать о своих долгах, подать налоговую декларацию, получить сведения из ЕГРЮЛ, зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя или юрлица, узнать свой ИНН.

Чтобы войти в «Личный кабинет налогоплательщика» через Портал госуслуг, достаточно иметь подтвержденную учетную запись и с помощью неё авторизоваться на официальном сайте налоговой службы.