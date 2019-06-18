Тулякам расскажут, как получить сведения из единого реестра недвижимости

В среду, 19 июня, Кадастровая палата Тульской области проведет телефонную горячую линию для заявителей по вопросам предоставления сведений Единого государственного реестра недвижимости.

На вопросы граждан будет отвечать начальник отдела подготовки сведений Юлия Попова. Звонки принимаются с 10.00 до 12.00 по телефону: 8(4872)77-32-78.