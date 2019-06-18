В Тульской области пройдет фестиваль «Бежин луг»
29 июня в Чернском районе состоится 38-й межрегиональный фестиваль «Бежин луг». Он пройдет в рамках национального проекта «Культура».
В программе праздника литературно-театральный фестиваль с участием самодеятельных коллективов из Тулы, Новомосковска, Арсеньевского, Плавского, Чернского районов. Будут прочитаны отрывки из романов и повестей, стихи, сыграны спектакли-инсценировки рассказов
Вечером на Бежином лугу пройдет литературно-песенное представление «Звонкоголосое раздолье». В трехчасовом праздничном концерте примут участие вокально-хоровые, инструментальные, хореографические коллективы из 14 районов. На сцену выйдут более 250 артистов.
В течение дня будут работать торговые ряды, выставки мастеров, игровые и спортивные площадки.
Завершится праздник красочным фейерверком.
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12.00—19.00— литературно-театральный фестиваль.
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16.00 — торжественное открытие праздника у памятника
И. С. Тургеневув с. Тургенево Чернского района.
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19.00—22.30— «Звонкоголосое раздолье» на Бежином лугу.
- 23.00 — ночное представление с участием актеров Театра юного зрителя и творческих коллективов региона.