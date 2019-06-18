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В Тульской области пройдет фестиваль «Бежин луг»

В Тульской области пройдет фестиваль «Бежин луг»

29 июня в Чернском районе состоится 38-й межрегиональный фестиваль «Бежин луг». Он пройдет в рамках национального проекта «Культура».

В программе праздника литературно-театральный фестиваль с участием самодеятельных коллективов из Тулы, Новомосковска, Арсеньевского, Плавского, Чернского районов. Будут прочитаны отрывки из романов и повестей, стихи, сыграны спектакли-инсценировки рассказов И. С. Тургенева «Свидание» и «Фауст».

Вечером на Бежином лугу пройдет литературно-песенное представление «Звонкоголосое раздолье». В трехчасовом праздничном концерте примут участие вокально-хоровые, инструментальные, хореографические коллективы из 14 районов. На сцену выйдут более 250 артистов.

В течение дня будут работать торговые ряды, выставки мастеров, игровые и спортивные площадки.

Завершится праздник красочным фейерверком.

Программа
  • 12.00—19.00 — литературно-театральный фестиваль.
  • 16.00 — торжественное открытие праздника у памятника И. С. Тургеневу в с. Тургенево Чернского района.
  • 19.00—22.30 — «Звонкоголосое раздолье» на Бежином лугу.
  • 23.00 — ночное представление с участием актеров Театра юного зрителя и творческих коллективов региона.

 

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