В Тульской области пройдет фестиваль «Бежин луг»

29 июня в Чернском районе состоится 38-й межрегиональный фестиваль «Бежин луг». Он пройдет в рамках национального проекта «Культура».

В программе праздника литературно-театральный фестиваль с участием самодеятельных коллективов из Тулы, Новомосковска, Арсеньевского, Плавского, Чернского районов. Будут прочитаны отрывки из романов и повестей, стихи, сыграны спектакли-инсценировки рассказов И. С. Тургенева «Свидание» и «Фауст».

Вечером на Бежином лугу пройдет литературно-песенное представление «Звонкоголосое раздолье». В трехчасовом праздничном концерте примут участие вокально-хоровые, инструментальные, хореографические коллективы из 14 районов. На сцену выйдут более 250 артистов.

В течение дня будут работать торговые ряды, выставки мастеров, игровые и спортивные площадки.

Завершится праздник красочным фейерверком.

Программа