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Максим Беляев продлил контракт с «Арсеналом» на два года
Фото пресс-службы «Арсенала».

Максим Беляев продлил контракт с «Арсеналом» на два года

Об этом сообщила клубная пресс-служба.

Тульский «Арсенал» продлил контракт с футболистом Максимом Беляевым. Новое соглашение с 27-летним защитником рассчитано на два года.

Игрок дебютировал в красно-желтой команде весной 2016 года, вместе с «Арсеналом» вернулся в Премьер-лигу и вскоре стал одним из лидеров команды. Всего за плечами центрального защитника 106 официальных матчей за оружейников. Минувшей весной Максим Беляев получил вызов в сборную России.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:26 +6
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