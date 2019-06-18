Максим Беляев продлил контракт с «Арсеналом» на два года

Фото пресс-службы «Арсенала».

Тульский «Арсенал» продлил контракт с футболистом Максимом Беляевым. Новое соглашение с 27-летним защитником рассчитано на два года.

Игрок дебютировал в красно-желтой команде весной 2016 года, вместе с «Арсеналом» вернулся в Премьер-лигу и вскоре стал одним из лидеров команды. Всего за плечами центрального защитника 106 официальных матчей за оружейников. Минувшей весной Максим Беляев получил вызов в сборную России.