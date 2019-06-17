В Тульской области почти треть онкобольных умирают в течение года после постановки диагноза

В 65% случаев онкологические заболевания выявляются на последней, четвертой стадии.

Федеральный минздрав опубликовал статистические данные по заболеваемости раком в регионах России. Соответствующий доклад размещён здесь.

Показатели несвоевременной диагностики (IV ст.) максимальны при новообразованиях трахеи, бронхов, легкого: в Тульской области (65,9%), Адыгее (61,3%), Астраханской (60,7%), Костромской (57,3%) областях, Кабардино-Балкарии (55,1%). Среднероссийский показатель – 41%.

Доля больных, умерших в течение первого года после установления диагноза: Чеченская Республика – 14,7%, Республика Алтай – 15,5%, Ямало-Ненецкий автономный округ – 15,5%, Московская и Ростовская область и – 17 и 17,8% соответственно. В Тульской области этот показатель составляет 27,9%, в Орловской – 28,7%, в Тюменской – 32,6%.