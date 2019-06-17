Четверо туляков три дня плыли по Оке на плоту

В Мценске сделали плот из бочек и досок, погрузились и доплыли до Белёва. Как прошло путешествие и зачем это им вообще, парни рассказали Myslo.

Знакомьтесь, четверо смелых плотоходов:

Борис Годунов, 24 года, работает личным водителем,

Иван Пилюгин, 33 года, монтажник-высотник,

Михаил Шеставин, 24 года, менеджер по продажам,

Александр Шеставин, 31 год, айтишник в семейном бизнесе.

О поездке рассказал Борис Годунов:

– Путешествие было нелегким, а точнее сказать, очень тяжелым. В пятницу в 13.00 приехали в Мценск на берег Оки. Построили плот. Трое суток плыли. Прошли более 70 км. По прибытии в Белёв добрались до Тулы на общественном транспорте.

на чем плыли?

Само плавсредство представляет собой 10 металлических бочек по 200 литров каждая. Сверху доски и фанера. Постройка плота заняла 7 часов. Плюс пару часов ушло на то, чтобы «приловчиться» им управлять.

На плоту можно, собственно, просто плыть, ловить рыбку, жарить ее на мангале, любоваться красотами. Плот движется со скоростью течения, это примерно 3-5 км/ч.

а спать как?

На ночь команда швартовалась к берегу, привязывая плавсредство к дереву. Плот оборудован навесом, под ним раскладываются спальники. Путешествие было слишком коротким, чтобы привыкнуть жить на плоту, но, по словам плотоходов, уже «на третью ночь спится так же комфортно, как в кровати».

В таких ночевках есть одна проблема: насекомые и змеи. От них приходилось обороняться.

как всё прошло?

– В первый вечер мы прошли примерно 8 км из более чем 70, — рассказал Борис. — На следующий день маршрут проходил по сильному мелководью, скорость плота составляла примерно 4-5 км/ч.

К ночи мы подошли к участку реки с сильным течением, пошел ливень, и ситуация стала выходить из-под контроля… Налетели на корягу, торчавшую из воды.

Команда еле удержала равновесие, чудом за борт никто не упал, только со стола попадали вещи и продукты.

Было принято решение помочь веслом, которое на плоту используется в качестве руля, развернуть плавсредство, чтобы течение само вытолкнуло его, в результате плот развернулся, мы поплыли дальше.

Третий день прошел без таких приключений, плот шел быстро по течению, приходилось активно рулить веслом, одновременно отгоняя от себя оводов. Остальную часть нашего путешествия ловили рыбу, жарили ее на мангале и любовались красивейшими видами этих мест.

зачем?

Что это — испытание на прочность, адреналин или просто отдых? На этот вопрос дал ответ капитан судна Александр Шеставин:

Александр Шеставин – Я бы не назвал это испытанием на прочность. Большую часть времени мы просто плывем по течению)). Этот заплыв уже традиционный, мы делаем такие вылазки третий год. Поначалу такой сплав казался несложным и интересным форматом отдыха. Конструкция придумана, рассчитана и сооружается буквально «на коленке». Только после второго заплыва, в 2018-м, мы узнали, что есть целое сообщество плотоходов и у этого увлечения довольно много поклонников.

– Опасностей минимум: этот участок Оки, пожалуй, самый спокойный из несудоходных. Но, конечно, всякое бывает.