Три региона России, где можно разнообразить летний отдых

Фото предоставлено пресс-службой Tele2.

Причем не лежать на пляже, а путешествовать на автомобиле, идти с рюкзаком в горы или пробовать местные блюда.

Мы подобрали самые интересные локации для поездок, фото из которых точно соберут много «лайков» к фотографиям. А также подготовили полезные советы.

На первом месте рейтинга — несомненно, Алтайский край

Через несколько часов перелета из Москвы вы окажетесь в заповеднике с богатейшей природой и чистым воздухом. Ежегодно на Алтай приезжают тысячи туристов, которых интересуют походы в горы, сплавы по рекам, пляжный отдых и, конечно, гастрономические радости. Прежде всего это сыр, ягоды, чай и целебный мед.

Что обязательно посмотреть на Алтае: чистейшее Телецкое озеро, большой комплекс древних наскальных рисунков Петроглифы калбак-таш, потухший вулкан Красная гора, необычные каменные грибы Ак-курум, созданные природой в результате долгого процесса выветривания и курортное местечко Белокуриха.

Второе место занимает Карелия

Добраться сюда с комфортом можно на поезде — дорога от Москвы займет всего одну ночь. Или за пару часов полета. Карелия удивит и поразит вас. Летом здесь белые ночи! А также наступает пора рыбалки, походного туризма и поспевают северные ягоды — морошка и клюква. Для любителей спокойного отдыха есть теплоходные круизы, кулинарные туры.

Что обязательно посмотреть в Карелии: национальный парк «Паанаярви» с горами, водопадами и озерами, мистическую гору Воттоваара со священными камнями древних саамов и скрученными деревьями, горный парк «Рускеала» с невероятными видами на подземные озера и знаменитый карельский музей Кижи.

Третье место — Республика Адыгея

Расстояние от Москвы до столицы региона — Майкопа – порядка 1300 км. Если хотите добраться сюда быстро, то из белокаменной доступны недорогие авиарейсы, а для желающих неспешно насладиться красотами нашей страны мы рекомендуем автомобильную поездку. Адыгея — удивительная республика, которая миллионы лет назад была морским дном, и сегодня там находят окаменевших морских обитателей. Она сочетает в себе кавказскую гостеприимность, красивые горы и природу. Лучше всего здесь брать экскурсионные туры, поскольку они позволяют за короткое время охватить максимум локаций и искупаться в горных реках, забраться на вершины гор, а также попробовать местную кухню.

Что обязательно посмотреть в Адыгее: природный парк «Большой Тхач» с невероятной красоты горами, каскад из 16 водопадов Руфабго и термальные источники.

И важный совет: отправляясь в поездку, позаботьтесь о техническом оснащении.

Чтобы всегда была возможность поделиться с друзьями яркими фото, мы рекомендуем взять с собой power bank, селфи-палку, а также мобильный интернет Tele2, которым в поездках по стране можно пользоваться как дома.

Причем для этого не надо делать ничего особенного — подключайте недорогие пакетные тарифы оператора и забудьте про роуминг. Все эти простые манипуляции позволят сделать снимки и тут же выложить их в соцсети, ведь покрытие сети Tele2 охватывает даже дальние уголки страны: Алтай, Карелию и Адыгею. Такой отпуск точно останется в вашем сердце и получит «сердечко» — то есть «лайк» от друзей.