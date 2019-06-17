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Что звёзды готовят тульским автомобилистам: гороскоп от Госавтоинспекции

Что звёзды готовят тульским автомобилистам: гороскоп от Госавтоинспекции

Полицейские в очередной раз напоминают: залог безопасных и комфортных поездок – осторожность и соблюдение ПДД.

Овнам предстоит достаточно удачная неделя. Главное – в любой ситуации сохранять спокойствие и вежливость по отношению к другим участникам дорожного движения.

На этой неделе Тельцы будут уверенно чувствовать себя за рулем. Так что можно ездить в свое удовольствие на любые расстояния, подвозить родных и друзей.

Позаботиться о техническом состоянии своего «железного коня» звезды советуют Близнецам. Обязательно посетите сервис, уделите особое внимание тормозной системе. Помните: от технического состояния автомобиля зависит безопасность всех участников дорожного движения.

Ракам стоит быть более внимательными и осторожными на дороге. Соблюдайте скоростной режим и будьте осторожны рядом с детскими площадками.

У Львов началась крайне благоприятная неделя. Если безукоризненно соблюдать Правила дорожного движения и не пытаться выделиться из потока автомобилей – можно смело планировать любую поездку.

Девам стоит активнее смотреть по зеркалам заднего вида. Полностью убедитесь в безопасности маневров перед тем, как начинать их.

Среда будет непростым днём для Весов: можно и в пробке застрять, и штраф за превышение скорости получить. В остальном неделя обещает быть спокойной и ничем не примечательной.

Скорпионы будут на редкость энергичны: любые, даже самые дальние поездки, не утомят их. Главное – не превышать скорость.

Для Стрельцов неделя будет подобна зебре. Когда почувствуете, что на смену белой полосе идет чёрная, внимательнее следите за тем, что происходит на дороге и вокруг вас.

Козерогам не стоит парковаться на плотно забитых стоянках – вас попросту могут «запереть». И уж тем более не нарывайтесь на эвакуацию, бросив машину в неположенном месте.

Водолеям стоит подойти к поездкам основательно. Перед выездом убедитесь, что все необходимые документы у вас при себе и проверьте техническое состояние автомобиля.

Рыбам предстоит неделя, требующая анализа и размышлений. Пока вы не поймете, какой маршрут действительно верный – движение лучше не начинать. Иначе можно застрять в пробке или заблудиться.

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Автор: Леонид Почекин, вчера, в 22:38 +1
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