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Погода в Туле 18 июня: дождь с грозой, ветер и до +28
Фото: wallbox.ru

Погода в Туле 18 июня: дождь с грозой, ветер и до +28

Синоптики обещают переменную облачность и пониженное давление.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во вторник в регионе сохранится переменная облачность. Ночью и днём умеренный дождь, местами гроза (по данным сайта «Метеоинфо» – 5 мм за сутки).

Ветер западный, северо-западный ночью 3-8 м/с, днем 5-10 м/с, при грозе порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – от +11 до +16, днём – от +23 до +28. Атмосферное давление пониженное – 740-745 мм рт. ст.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 07:00 +2
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