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В Туле расширяют проспект Ленина
Фото пресс-службы администрации Тулы.

В Туле расширяют проспект Ленина

Дорожные работы проходят в районе ул. Станиславского. Это позволит создать дополнительную правоповоротную полосу.

В Туле расширяют проспект Ленина в районе ул. Станиславского. Данные мероприятия позволят осуществить дополнительную правоповоротную полосу, одновременно с этим увеличить пропускную способность транспортных потоков в центральную часть города. Об этом сообщает пресс-служба администрации Тулы.

Отметим, что этот участок довольно оживленный, и здесь в часы пик собираются пробки.

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