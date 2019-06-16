Фото пресс-службы администрации Тулы.

Дорожные работы проходят в районе ул. Станиславского. Это позволит создать дополнительную правоповоротную полосу.

В Туле расширяют проспект Ленина в районе ул. Станиславского. Данные мероприятия позволят осуществить дополнительную правоповоротную полосу, одновременно с этим увеличить пропускную способность транспортных потоков в центральную часть города. Об этом сообщает пресс-служба администрации Тулы.

Отметим, что этот участок довольно оживленный, и здесь в часы пик собираются пробки.