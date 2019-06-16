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В ДТП под Воронежем погибли паломники, возвращавшиеся из храма в Тульской области
Фото пресс-службы УМВД России по Воронежской области.

В ДТП под Воронежем погибли паломники, возвращавшиеся из храма в Тульской области

В жуткой аварии выжила только 10-летняя девочка.

15 июня в 19.50 на 59 км автодороги «Воронеж-Луганск» в Хохольском районе Воронежской области случилось жуткое ДТП. По предварительным данным, 39-летний водитель автомобиля «Форд Фокус» выехал на встречку и врезался в микроавтобус «Фольксваген Каравелла», под управлением 73-летнего мужчины.

В аварии погибли оба водителя, а также пять пассажиров «Фольксвагена» и пассажир «Форда». Единственной выжившей в этой страшной аварии оказалась 10-летняя пассажирка микроавтобуса. Она получила телесные повреждения различной степени тяжести и была госпитализирована в больницу.

По неофициальной информации, все находящиеся в «Фольксвагене» были паломниками и двигались из храма в Тульской области домой в Острогожский район. Об этом пишут «Вести».

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области, по факту аварии возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК.

- В настоящее время следователями и сотрудниками ГИБДД проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств, а также причин и условий произошедшего. Допрашиваются свидетели, назначен ряд судебных экспертиз. Изъята карта памяти видеорегистратора с автомобиля очевидца происшествия, осмотрена и приобщена в качестве вещественного доказательства видеозапись.

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