На Тулу надвигается грозовой фронт

Фото из архива Myslo.

По прогнозу Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие 1-2 часа на территории региона ожидаются грозы. Также усилится ветер до 12-17 м/с. Такая погода может сохраниться до вечера.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает о соблюдении мер предосторожности и правил поведения при прохождении грозового фронта: