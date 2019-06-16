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32 пропавших туляка: эти люди до сих пор не найдены

32 пропавших туляка: эти люди до сих пор не найдены

Внимательно посмотрите на фотографии. Возможно, вы видели этих людей.

Эти люди пропали в разное время, но всех их до сих пор ждут родные и близкие. Если вы владеете информацией о местонахождении или видели пропавшего человека после даты пропажи на ориентировке, сообщайте на горячую линию поискового отряда «Лиза Алерт» по телефону 8−800−700−54−52 или в полицию — 02; 102.

Помогите этих людям вернуться домой!

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Пропавшие жители Тульской области, Фото: 1
Пропавшие жители Тульской области, Фото: 2
Пропавшие жители Тульской области, Фото: 3
Пропавшие жители Тульской области, Фото: 4
Пропавшие жители Тульской области, Фото: 5
Пропавшие жители Тульской области, Фото: 6
Пропавшие жители Тульской области, Фото: 7
Пропавшие жители Тульской области, Фото: 8
Пропавшие жители Тульской области, Фото: 9
Пропавшие жители Тульской области, Фото: 10
Пропавшие жители Тульской области, Фото: 11
Пропавшие жители Тульской области, Фото: 12
Пропавшие жители Тульской области, Фото: 13
Пропавшие жители Тульской области, Фото: 14
Пропавшие жители Тульской области, Фото: 15
Пропавшие жители Тульской области, Фото: 16
Пропавшие жители Тульской области, Фото: 17
Пропавшие жители Тульской области, Фото: 18
Пропавшие жители Тульской области, Фото: 19
Пропавшие жители Тульской области, Фото: 20
Пропавшие жители Тульской области, Фото: 21
Пропавшие жители Тульской области, Фото: 22
Пропавшие жители Тульской области, Фото: 23
Пропавшие жители Тульской области, Фото: 24
Пропавшие жители Тульской области, Фото: 25
Пропавшие жители Тульской области, Фото: 26
Пропавшие жители Тульской области, Фото: 27
Пропавшие жители Тульской области, Фото: 28
Пропавшие жители Тульской области, Фото: 29
Пропавшие жители Тульской области, Фото: 30
Пропавшие жители Тульской области, Фото: 31
Пропавшие жители Тульской области, Фото: 32
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Кроме того, волонтеры просят помочь опознать женщину, которая находится в одной из больниц с 2015 года с потерей памяти. Ориентировочно ей 40-50 лет. Называет себя Рая, Раэля (возможны другие варианты).

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