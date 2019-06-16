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Гендиректор «Зенита»: «Джорджевичу предоставят шанс в команде»
Фото пресс-службы ФК "Зенит".

Гендиректор «Зенита»: «Джорджевичу предоставят шанс в команде»

Футболист два сезона провел в аренде в тульском «Арсенале».

Нападающий Лука Джорджевич вернулся в «Зенит» из аренды, которую он провел в тульском «Арсенале». Генеральный директор питерского клуба Александр Медведев рассказал «ТАСС» о дальнейшей судьбе футболиста.

- Джорджевичу предоставят шанс, а дальше все остальное зависит от него.

Напомним, игрок два сезона провел в «Арсенале» и полюбился тульским болельщикам. Джорджевич забил за всё время 16 голов за оружейников. Руководство «Арсенала» неоднократно заявляло, что хочет сохранить футболиста в команде.

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