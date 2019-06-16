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Как правильно выбрать клубнику?

Как правильно выбрать клубнику?

Рекомендации дает Управление Роспотребнадзора по Тульской области.

На что следует обратить внимание при выборе плодоовощной продукции? Отдавайте предпочтение сезонным овощам и фруктам, в ранних велика вероятность повышенного содержания нитратов. Не стоит приобретать овощи и фрукты в местах несанкционированной торговли. Потребитель вправе потребовать у продавца ознакомить его с товарно-сопроводительной документацией на товар. Не стоит приобретать загнившие, испорченные овощи и фрукты, в которых содержатся чрезвычайно опасные для человека микотоксины.

Клубника — ягода, содержащая большое количество витамина С, фолиевой кислоты. Также в ягоде содержится большое количество йода. Кроме того, клубника — полноценный источник клетчатки, сахарозы и фруктозы. При этом фруктозы в ней значительно больше, поэтому данная ягода рекомендована людям, страдающим сахарным диабетом.

При выборе клубники спелые, качественные плоды можно определить по следующим признакам:

  • ягоды сухие, без признаков гниения;
  • цвет однородный, насыщенный;
  • листики «чашечки», обрамляющие ягоды, зеленые, без признаков увядания;
  • поверхность ягод, упругая, блестящая, без вмятин и повреждений;
  • запах насыщенный, характерный для данной ягоды.

Клубника — быстропортящаяся ягода, поэтому приобретайте ее ровно столько, сколько сможете съесть.

Плоды спелой клубники в подавляющем большинстве случаев, бывают загрязнены землей. Употребление немытых, или небрежно вымытых ягод может привести к заражению микробными и паразитарными инфекциями. Мыть ягоды надо непосредственно перед употреблением, если вы не планируете употребить ягоды в день приобретения, уберите их в холодильник без предварительного мытья. Срок хранения мытой клубники значительно сокращается.

Аллергия на клубнику — абсолютное противопоказание для ее употребления. Не рекомендуется клубника и людям, страдающим заболеваниями желудочно-кишечного тракта (язвенной болезнью, гастритом) в период обострения болезни. Употребление ягод натощак может оказать раздражающее воздействие на желудок, лучше есть их в качестве десерта, после основного приема пищи. Однако если смешать клубнику с йогуртом, сливками или сметаной выраженность отрицательного воздействия снизится.

Непродолжительный сезон клубники можно продлить, заготовив ягоды впрок. Лучший способ сохранить питательные и вкусовые качества — заморозить ягоды маленькими порциями, так как при повторном замораживании питательная ценность теряется.

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