Фото пресс-службы "Арсенала".
Тульский «Арсенал» подписал контракт с нападающим
Новым игроком оружейников стал Евгений Луценко.
16 июня ПФК «Арсенал» подписал контракт с нападающим Евгением Луценко. Об этом сообщает клубная пресс-служба.
32-летний форвард является воспитанником московской ФШМ. Профессиональную карьеру Евгений начинал в столичном «Торпедо», где провел 4 сезона (101 матч, 9 мячей).
В послужном списке Луценко выступления за «Ставрополье-2009», «Ростов», «Салют», «СКА-Энергию» и «Мордовию».
Предыдущим клубом нападающего было столичное «Динамо». Футболист сыграл 86 матчей и забил 15 голов.
Контракт с Евгением Луценко подписан на два года.
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