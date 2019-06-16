Тульский «Арсенал» подписал контракт с нападающим

Фото пресс-службы "Арсенала".

16 июня ПФК «Арсенал» подписал контракт с нападающим Евгением Луценко. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

32-летний форвард является воспитанником московской ФШМ. Профессиональную карьеру Евгений начинал в столичном «Торпедо», где провел 4 сезона (101 матч, 9 мячей).

В послужном списке Луценко выступления за «Ставрополье-2009», «Ростов», «Салют», «СКА-Энергию» и «Мордовию».

Предыдущим клубом нападающего было столичное «Динамо». Футболист сыграл 86 матчей и забил 15 голов.

Контракт с Евгением Луценко подписан на два года.