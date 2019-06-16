По каким адресам тулякам отключат газ во второй половине июня
Публикуем список адресов.
В июне специалисты АО «Тулагоргаз» проводят работы по техническому обслуживанию газового оборудования в многоквартирных домах и проверке герметичности газопроводов с временной приостановкой газоснабжения.
Временной интервал приостановки газа в многоквартирном доме напрямую зависит от обеспечения доступа в квартиры для выполнения работ по техобслуживанию плит и колонок. Особенно это важно сейчас, в летний период, когда многие живут на дачах или уезжают в отпуск.
Работы будут проводиться по следующим адресам:
17 июня
- ул. Академика Обручева, 2.
- ул. Баженова, 7-а, подъезды № 1, 2.
- Городской пер., 15-б.
18 июня
- ул. Академика Обручева, 2-а.
- ул. Баженова, 7-а, подъезд № 3.
- ул. Литейная, 28, подъезд № 2.
- Городской пер., 15-а.
19 июня
- ул. Академика Обручева, 4.
- ул. Баженова, 7-а, подъезд № 4.
- ул. М. Тореза, 14-в.
20 июня
- ул. Н. Руднева, 60.
- ул. Тульского Рабочего полка, 102.
- ул. Баженова, 7-а, подъезд № 5.
- ул. Литейная, 28, подъезд № 3.
- ул. Белкина, 6-б.
21 июня
- ул. Л. Толстого, 87.
- ул. Баженова, 7-а, подъезд № 6.
25 июня
- ул. Литейная, 28, подъезд № 4.
Если по какой-то причине жители не могут присутствовать дома в день проведения проверки, просим заранее обратиться в отдел по работе с клиентами для вызова мастера и проведения технического обслуживания в удобное время по телефонам: 25-36-68, 25-36-56, 25-36-37 либо сделать заявку на сайте www.tulagorgaz.ru.