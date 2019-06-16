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По каким адресам тулякам отключат газ во второй половине июня
Фото "Тулагоргаза".

По каким адресам тулякам отключат газ во второй половине июня

Публикуем список адресов.

В июне специалисты АО «Тулагоргаз» проводят работы по техническому обслуживанию газового оборудования в многоквартирных домах и проверке герметичности газопроводов с временной приостановкой газоснабжения.

Временной интервал приостановки газа в многоквартирном доме напрямую зависит от обеспечения доступа в квартиры для выполнения работ по техобслуживанию плит и колонок. Особенно это важно сейчас, в летний период, когда многие живут на дачах или уезжают в отпуск.

Работы будут проводиться по следующим адресам:

17 июня

  • ул. Академика Обручева, 2.
  • ул. Баженова, 7-а, подъезды № 1, 2.
  • Городской пер., 15-б.

18 июня

  • ул. Академика Обручева, 2-а.
  • ул. Баженова, 7-а, подъезд № 3.
  • ул. Литейная, 28, подъезд № 2.
  • Городской пер., 15-а.

19 июня

  • ул. Академика Обручева, 4.
  • ул. Баженова, 7-а, подъезд № 4.
  • ул. М. Тореза, 14-в.

20 июня

  • ул. Н. Руднева, 60.
  • ул. Тульского Рабочего полка, 102.
  • ул. Баженова, 7-а, подъезд № 5.
  • ул. Литейная, 28, подъезд № 3.
  • ул. Белкина, 6-б.

21 июня

  • ул. Л. Толстого, 87.
  • ул. Баженова, 7-а, подъезд № 6.

25 июня

  • ул. Литейная, 28, подъезд № 4.

Если по какой-то причине жители не могут присутствовать дома в день проведения проверки, просим заранее обратиться в отдел по работе с клиентами для вызова мастера и проведения технического обслуживания в удобное время по телефонам: 25-36-68, 25-36-56, 25-36-37 либо сделать заявку на сайте www.tulagorgaz.ru.

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