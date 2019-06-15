С таксофонов туляки могут бесплатно звонить на городские телефоны
Речь идет о связи внутри России. Платными останутся международные разговоры и звонки на мобильники.
С 1 июня отменена плата за междугородные телефонные звонки с таксофонов. Теперь можно бесплатно звонить на любые номера фиксированной телефонной сети внутри страны, сообщает пресс-служба правительства Тульской области.
В первую очередь таксофоны выполняют социальную функцию. Около 20% трафика с таксофонов составляют звонки в экстренные оперативные службы.
На данный момент в Тульской области установлено 3209 таксофонов. Условия оплаты внутризоновых и междугородных звонков на номера мобильных сетей связи остаются без изменений.
При помощи таксофона вы можете получить следующие услуги связи:
1) Бесплатные звонки на номера экстренных служб:
112 – единый номер вызова экстренных оперативных служб;
01 (101) – МЧС;
02 (102) –полиция;
03 (103) –скорая медицинская помощь;
04 (104) – аварийная служба газовой сети.
2) Бесплатные звонки на стационарный телефон (номера фиксированной телефонной сети):
Для местных вызовов (номер телефона);
Для внутренних вызовов (8 - код зоны нумерации - номер телефона);
Для междугородних вызовов (8 – код оператора – код зоны нумерации – номер телефона).
3) Платные звонки на стационарный телефон международных вызовов.
4) Платные звонки на мобильный телефон.