С таксофонов туляки могут бесплатно звонить на городские телефоны

Речь идет о связи внутри России. Платными останутся международные разговоры и звонки на мобильники.

С 1 июня отменена плата за междугородные телефонные звонки с таксофонов. Теперь можно бесплатно звонить на любые номера фиксированной телефонной сети внутри страны, сообщает пресс-служба правительства Тульской области.

В первую очередь таксофоны выполняют социальную функцию. Около 20% трафика с таксофонов составляют звонки в экстренные оперативные службы.

На данный момент в Тульской области установлено 3209 таксофонов. Условия оплаты внутризоновых и междугородных звонков на номера мобильных сетей связи остаются без изменений.

При помощи таксофона вы можете получить следующие услуги связи:

1) Бесплатные звонки на номера экстренных служб:

112 – единый номер вызова экстренных оперативных служб;

01 (101) – МЧС;

02 (102) –полиция;

03 (103) –скорая медицинская помощь;

04 (104) – аварийная служба газовой сети.

2) Бесплатные звонки на стационарный телефон (номера фиксированной телефонной сети):

Для местных вызовов (номер телефона);

Для внутренних вызовов (8 - код зоны нумерации - номер телефона);

Для междугородних вызовов (8 – код оператора – код зоны нумерации – номер телефона).

3) Платные звонки на стационарный телефон международных вызовов.

4) Платные звонки на мобильный телефон.