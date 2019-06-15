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Жительница Новомосковска дважды попалась на продаже алкоголя детям

Жительница Новомосковска дважды попалась на продаже алкоголя детям

Может быть на этот раз более крупная сумма штрафа заставит ее соблюдать закон.

Новомосковский городской суд Тульской области внес приговор 39-летней местной жительнице Галине К. Она признана виновной в продаже алкоголя несовершеннолетнему.
 
Женщина работала продавцом в магазине «Фермер» ООО «Вкусняшка» и 23 мая 2018 года продала подростку алкогольную продукцию. За это мировой судья участка № 21 Новомосковска оштрафовал на 30 000 рублей. Штраф Галина оплатила, но только частично.
 
Однако жизнь женщину ничему не научила и днем 29 апреля 2019 года, являясь оператором торгового зала в магазине «Верный», она вновь продала спиртное несовершеннолетнему. 
На этот  раз Галина оштрафована решением городского суда на 60 000 рублей.
 
Приговор суда в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.
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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 10:33 +1
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