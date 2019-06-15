Жительница Новомосковска дважды попалась на продаже алкоголя детям

Может быть на этот раз более крупная сумма штрафа заставит ее соблюдать закон.

Новомосковский городской суд Тульской области внес приговор 39-летней местной жительнице Галине К. Она признана виновной в продаже алкоголя несовершеннолетнему.

Женщина работала продавцом в магазине «Фермер» ООО «Вкусняшка» и 23 мая 2018 года продала подростку алкогольную продукцию. За это мировой судья участка № 21 Новомосковска оштрафовал на 30 000 рублей. Штраф Галина оплатила, но только частично.

Однако жизнь женщину ничему не научила и днем 29 апреля 2019 года, являясь оператором торгового зала в магазине «Верный», она вновь продала спиртное несовершеннолетнему.

На этот раз Галина оштрафована решением городского суда на 60 000 рублей.

Приговор суда в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.