Волейболистка Анастасия Щуринова покинула «Тулицу»

Фото: пресс-служба ВК "Тулица"

Анастасия Щуринова не будет выступать за «Тулицу» в связи с завершением карьеры. Об этом сообщает пресс-служба волейбольного клуба. Анастасия – коренная тулячка, в 2016 году она одной из первых откликнулась на предложение выступать в возрождаемой команде.

Имея за плечами огромный волейбольный опыт, она сразу стала одним из лидеров состава и отличным примером для молодых игроков. В середине последнего сезона Настя перенесла серьёзную травму и не смогла продолжать играть. Коллектив «Тулицы» тепло попрощался со спортсменкой:

«Желаем Анастасии здоровья, счастья, успехов. Как бы ни сложилась дальнейшая судьба, помни – ты отличный спортсмен и классная волейболистка!»