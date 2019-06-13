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Волейболистка Анастасия Щуринова покинула «Тулицу»
Фото: пресс-служба ВК "Тулица"

Волейболистка Анастасия Щуринова покинула «Тулицу»

Спортсменка объявила о завершении карьеры.

Анастасия Щуринова не будет выступать за «Тулицу» в связи с завершением карьеры. Об этом сообщает пресс-служба волейбольного клуба. Анастасия – коренная тулячка, в 2016 году она одной из первых откликнулась на предложение выступать в возрождаемой команде.

Имея за плечами огромный волейбольный опыт, она сразу стала одним из лидеров состава и отличным примером для молодых игроков. В середине последнего сезона Настя перенесла серьёзную травму и не смогла продолжать играть. Коллектив «Тулицы» тепло попрощался со спортсменкой:

«Желаем Анастасии здоровья, счастья, успехов. Как бы ни сложилась дальнейшая судьба, помни – ты отличный спортсмен и классная волейболистка!»

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Автор: Леонид Почекин, вчера, в 20:46 0
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