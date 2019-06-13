Фото из архива Myslo
В результате взрыва на алексинском химкомбинате пострадал мужчина
По неофициальной информации, причиной ЧП могло стать нарушение технологического процесса.
Как стало известно Myslo, днем 12 июня на химкомбинате в Алексине произошло ЧП, в результате которого пострадал рабочий. По имеющимся на настоящий момент данным, 27-летнего сотрудника предприятия при взрыве выбросило в окно. Мужчину госпитализировали с ожогами тела и многочисленными травмами, в том числе переломами конечностей.
Предполагается, что причиной происшествия стало нарушение технологического процесса, в результате чего произошло воспламенение находящихся в центрифуге веществ.
В пресс-службе СУ СК РФ по Тульской области отказались комментировать данную информацию.
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