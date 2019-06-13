В результате взрыва на алексинском химкомбинате пострадал мужчина

Фото из архива Myslo

Как стало известно Myslo, днем 12 июня на химкомбинате в Алексине произошло ЧП, в результате которого пострадал рабочий. По имеющимся на настоящий момент данным, 27-летнего сотрудника предприятия при взрыве выбросило в окно. Мужчину госпитализировали с ожогами тела и многочисленными травмами, в том числе переломами конечностей.

Предполагается, что причиной происшествия стало нарушение технологического процесса, в результате чего произошло воспламенение находящихся в центрифуге веществ.

В пресс-службе СУ СК РФ по Тульской области отказались комментировать данную информацию.