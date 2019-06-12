В Тульской области отмечают День России
12 июня в Туле и области проходят торжественные мероприятия, приуроченные к празднику.
На протяжении всего дня в Тульском кремле и на площади Ленина проходил Международный открытый автомобильный фестиваль «Автострада-2019». Туляки увидели показательные выступления автомобилистов, картингистов и автослаломистов. Кроме того, в течение дня работали интерактивные и концертные площадки, фотозоны.
С 12.30 на площади Ленина, в пространстве «Искра», в «Октаве» и в кремле работают волонтеры, которые рассказывают тулякам о проекте «Команда развития».
Вечером на главной площади Тулы — флешмоб «День России», концерт тульских артистов и известного рэп-исполнителя МОТ, праздничный фейерверк.
Масштабные торжества и на Куликовом поле: молебен в храме-памятнике Сергия Радонежского на Красном холме; торжественные проводы призывников области в ряды Вооруженных
Мероприятия, приуроченные ко Дню России, прошли во всех муниципалитетах региона.