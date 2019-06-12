Губернатор наградил выдающихся туляков

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

«Тульская область всегда была и остаётся надежной опорой России. Наш регион богат талантливыми людьми, которые готовы совершить настоящий подвиг ради своей Родины. И те, кого мы будем награждать сегодня, — яркое тому подтверждение», — подчеркнул Алексей Дюмин.



Ордена Почета удостоился заместитель директора по производству «КБП им. академика А.Г. Шипунова» Дмитрий Жилин. Он внес значительный вклад в организацию серийного производства зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С». При его участии взято на вооружение около 80 изделий.



Орден Дружбы вручен заместителю председателя правления региональной общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Валерию Клепикову.



Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени награжден гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Тула» и АО «Газпром газораспределение Тула» Николай Воробьев.



Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени губернатор вручил оператору станков с программным управлением цеха № 3 Машпроизводства-2 АО «АК «Туламашзавод» Юрию Батурину.



Знаком отличия «За безупречную службу» с выслугой 30 лет отмечена директор департамента министерства труда и социальной защиты Тульской области Елена Водянова.



Почетное звание «Заслуженный конструктор Российской Федерации» присвоено ведущему инженеру-конструктору АО «КБП им. академика А.Г. Шипунова» Нине Генераловой.



Почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоено заместителю главного врача государственного учреждения здравоохранения «Узловская районная больница» Наталье Прядко.



Почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации» присвоено механизатору крестьянского (фермерского) хозяйства Алексею Парахненко.



Почетное звание Минпромторга РФ «Почетный машиностроитель» присвоено заместителю начальника производства АО «АК «Туламашзавод» Валерию Матвееву.



Также отличившимся жителям региона вручены медали «Трудовая доблесть» III степени, медаль «Честь и мужество», медаль «За милосердие», Знак ордена Доброты, Почетные грамоты и Благодарности губернатора Тульской области. Среди награжденных — сельские старосты, почтальоны, работники промышленных предприятий.



Отдельно глава региона остановился на спортивных успехах туляков. Так, в нынешнем году мастер спорта международного класса по практической стрельбе Сергей Конов стал призером Кубка России.



Также губернатор отметил успех школьника из Узловского района Ивана Уварцева, победившего в номинации «Авторский видеорепортаж» регионального конкурса «Моя гордость — Россия».

