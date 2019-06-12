новости
новости
Регистрация
В Туле выставили на продажу три бумажные «десятки» за 5 млн рублей

В Туле выставили на продажу три бумажные «десятки» за 5 млн рублей

Крутые номера с банкнот – так называется объявление на сайте «Авито».

«Для тех, кто секёт» — коротко пояснил продавец в описании товара.

На фото изображены три «десятки» с приметными номерами, в которых есть повторяющиеся цифры. За всё продавец просит 5 млн рублей. Интересно, купят?

 

Напомним, недавно другой мужчина выложил на сайт объявление о продаже пятитысячной купюры за 2,5 миллиона рублей.

- Банкота — красивый номер! Продаю для тех, кто шарит, — пишет автор объявления.

В описании к своему «товару» он написал, что его другу предлагали 500 тысяч рублей за похожую.

- Но я-то знаю, что она стоит больше двушника, — уверен обладатель банкноты.

К слову, объявление все еще висит, видимо, покупателя пока нет.

 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
сегодня, в 17:02 +2
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
продажа купюрыбанкнотасайт бесплатных объявлений

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области следственный комитет проверяет обстоятельства пропажи 15-летней девочки
В Тульской области следственный комитет проверяет обстоятельства пропажи 15-летней девочки
В Тульской области отмечают День России
В Тульской области отмечают День России
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.