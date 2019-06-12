В Туле выставили на продажу три бумажные «десятки» за 5 млн рублей

Крутые номера с банкнот – так называется объявление на сайте «Авито».

«Для тех, кто секёт» — коротко пояснил продавец в описании товара.

На фото изображены три «десятки» с приметными номерами, в которых есть повторяющиеся цифры. За всё продавец просит 5 млн рублей. Интересно, купят?

Напомним, недавно другой мужчина выложил на сайт объявление о продаже пятитысячной купюры за 2,5 миллиона рублей.