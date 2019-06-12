В Туле выставили на продажу три бумажные «десятки» за 5 млн рублей
Крутые номера с банкнот – так называется объявление на сайте «Авито».
«Для тех, кто секёт» — коротко пояснил продавец в описании товара.
На фото изображены три «десятки» с приметными номерами, в которых есть повторяющиеся цифры. За всё продавец просит 5 млн рублей. Интересно, купят?
Напомним, недавно другой мужчина выложил на сайт объявление о продаже пятитысячной купюры за 2,5 миллиона рублей.
- Банкота — красивый номер! Продаю для тех, кто шарит, — пишет автор объявления.
В описании к своему «товару» он написал, что его другу предлагали 500 тысяч рублей за похожую.
- Но я-то знаю, что она стоит больше двушника, — уверен обладатель банкноты.
К слову, объявление все еще висит, видимо, покупателя пока нет.
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