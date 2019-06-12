В Новомосковске обустроены зоны отдыха в Городском парке

При поддержке фонда развития Тульской области «Перспектива» в парке установлены 10 беседок со столиком, мангалом и урнами для мусора.

Поддерживать порядок на территории и своевременно убирать мусор будут сотрудники муниципального предприятия «Городские парки».

Напомним, в начале мая губернатор Алексей Дюмин поручил министру природных ресурсов и экологии Тульской области Юрию Панфилову определить наиболее популярные площадки для отдыха жителей в муниципалитетах и оборудовать их. К проведению работ подключился Фонд развития Тульской области «Перспектива».

Выбор этих зон был проведен совместно с администрациями муниципалитетов. Выбраны наиболее популярные у жителей места отдыха, а также пляжи, одобренные Управлением Роспотребнадзора по Тульской области.

Всего таких площадок будет восемь: четыре зоны отдыха – в Новомосковске, Туле, Алексине и Белеве, и столько же пляжных зон – в Узловой, Кимовске, Суворове и Черни.