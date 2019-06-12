Безопасная кровь для всех: Туляков приглашают стать донорами 13 и 14 июня

14 июня – День донора крови. В этом году девиз Дня донора: «Безопасная кровь для всех».

Ежегодно 14 июня в разных странах мира отмечают Всемирный день донора крови. В этом году девиз Дня донора: «Безопасная кровь для всех».

- В этот день мы выражаем благодарность людям, которые добровольно и безвозмездно сдают кровь, необходимую для спасения человеческих жизней, — прокомментировала заместитель главного врача по медицинской части Тульской областной станции переливания крови Мария Феофилова.

Ежегодно Службой крови Тульской области заготавливается более 11 тыс. литров консервированной крови. Вся она проходит тщательный многоступенчатый контроль. Кровь обследуется на гемотрансмиссивные инфекции, биохимические и гематологические показатели. И только после получения результатов и тщательной проверки безопасная кровь выдается в лечебные учреждения.

С 13 по 14 июня Тульская областная станция переливания крови приглашает стать безвозмездными донорами крови. При себе необходимо иметь паспорт.

Адреса филиалов станции: