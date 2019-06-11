Что делать при утере документов на квартиру или дом: разъяснение Росреестра

Получить копии можно у нотариуса, в Управлении Росреестра, либо в другом органе государственной власти или местного самоуправления.

Порядок действий собственника зависит от вида утерянных бумаг. Если собственник потерял свидетельство о регистрации права на недвижимое имущество и сделок с ним – восстановить документ, к сожалению, не получится. Вместо него нужно запросить выписку из ЕГРН – она и будет являться правоподтверждающим документом.

Если была утеряна выданная ранее выписка из ЕГРН, можно просто оформить новую. При потере зарегистрированного в Росреестре договора купли-продажи, составленного в простой письменной форме, можно также запросить копию.

Запросить выписку и копию правоустанавливающего документа можно в офисах МФЦ или на сайте Росреестра. При утрате нотариально удостоверенных документов следует обратиться к нотариусу, который их заверял, а в случае потери акта органа государственной власти или местного самоуправления можно получить копию в соответствующем органе, выдававшем документ.