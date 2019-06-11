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«Первый мебельный» продавал тулякам диваны по двойным ценникам

«Первый мебельный» продавал тулякам диваны по двойным ценникам

Поводом для контрольной закупки Роспотребнадзора стала жалоба, поступившая от покупателя.

Житель Тулы обратился в надзорное ведомство с жалобой на владельцев магазина «Первый Мебельный», которые ввели покупателей в заблуждение, предоставив им недостоверную информацию о цене товара и условиях его приобретения.

В ходе контрольной закупки эти сведения подтвердились: на товаре были указаны две разные цены: при покупке за наличные или с использованием рассрочки. При этом продавцы «замаскировали» под рассрочку потребительский кредит.

В договоре на приобретение товара были незаконно сокращены сроки предъявления претензий продавцу, а покупатель был лишен законного права на обмен некачественного товара. По условиям договора, покупатель должен был заплатить продавцу неустойку за непринятие приобретенного товара в установленный срок.

По результатам контрольной закупки в отношении компании-владельца магазина «Первый мебельный» возбуждены административные дела по ч. 1 и ч. 2 ст. 14.8 КоАП РФ. За нарушение прав потребителей организации грозит штраф до 20 тысяч рублей.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:46 +4
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