«Первый мебельный» продавал тулякам диваны по двойным ценникам

Житель Тулы обратился в надзорное ведомство с жалобой на владельцев магазина «Первый Мебельный», которые ввели покупателей в заблуждение, предоставив им недостоверную информацию о цене товара и условиях его приобретения.

В ходе контрольной закупки эти сведения подтвердились: на товаре были указаны две разные цены: при покупке за наличные или с использованием рассрочки. При этом продавцы «замаскировали» под рассрочку потребительский кредит.

В договоре на приобретение товара были незаконно сокращены сроки предъявления претензий продавцу, а покупатель был лишен законного права на обмен некачественного товара. По условиям договора, покупатель должен был заплатить продавцу неустойку за непринятие приобретенного товара в установленный срок.

По результатам контрольной закупки в отношении компании-владельца магазина «Первый мебельный» возбуждены административные дела по ч. 1 и ч. 2 ст. 14.8 КоАП РФ. За нарушение прав потребителей организации грозит штраф до 20 тысяч рублей.