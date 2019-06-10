На каких улицах Тулы 11 июня отключат электричество
«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.
С 9 до 17 часов отключения пройдут по следующим адресам:
- ул. Пузакова, 15, 135-145 (нечётн.),
- ул. Демидовская, 80, 82, 84, 179, 179-а, 179-в, 170,
- пер. Тростянский, 19-41,
- ул. Герцена, 134,
- ул. Гоголевская, 71, 73,
- пр-т Ленина, 86, 84-а,
- ул. Мира, 35, 37, 62, 33,
- ул. Рязанская, 38, 40,
- ул. М. Гончары, 15, 13, 1, 2, 3, 4, 5, 12, 11, 16,
- ул. Курская, 5-61 (нечётн.), 2-12-а (чётн.),
- пер. Гончарный, 3-37 (нечётн.),
- ул. Б. Гончары, 92-122,
- ул. Аносова, 4, 6,
- ул. Бардина, 1, 3,
- ул. М. Мазая, 19,
- ул. Приупская, 26, 27, 28,
- Мясново: ул. Рогова, 52-58 (чётн.),
- 8-й пр-д, 55-а, 55-б, 55-71 (нечётн.), 54-а, 54-б, 54-74 (чётн.),
- 9-й пр-д, 53-а, 53-73 (нечётн.), 42-64 (чётн.),
- 10-й пр-д, 41-63 (нечётн.), 44-а, 44-б, 44-в, 45-а, 46-а, 42-а, 50-а, 42-60 (чётн.),
- ул. Воздухофлотская, 84, 86, 57, 34-48 (чётн.),
- 2-й Шоссейный пр-д, 1-12,
- Одоевское шоссе, 54, 60-68 (чётн.), 50,
- ул. Шоссейная, 50,
- пер. 1-й Шоссейный, 1, 2-8 (чётн.),
- ул. Чмутова, 130-158 (чётн.), 158-б, 156-а,
- ул. Моторная, 48-62 (чётн.), 62-а,
- 4-й пр-д, 1-а-е, 2-а-д, 1-13 (нечётн.), 13-а, 13-б, 2-20 (чётн.), 20-а,
- ул. Кабакова, 32-в, 36, 35,
- пос. Скуратово: пос. Толстовские дачи: ул. Л. Толстого, 2-45,
- пос. 2-й Западный: ул. Овражная, 71-95.
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