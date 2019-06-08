Из Питера в Адлер на инвалидном байке: Путешественник без ног и рук заглянул в Тулу

Фото из личного архива Алексея Костюченко.

У Алексея Костюченко нет ног, кисти и пальцев на другой руке. Но он счастлив! Вы все еще ноете, что вам трудно живется?

Сегодня Тулу посетил человек, о которых говорят «сильный духом», «ломает стереотипы», «преодолел себя». Да, он такой и есть. Алексею Костюченко в этом году 60 лет, из которых 18 лет он провел в интернатах для престарелых и инвалидов. У Алексея нет ног, ампутирована кисть и пальцы на второй руке.

И да — он путешествует. Крутит руками педали своего крутого хенд-байка, преодолевая тысячи километров. Вот уже три года, как он изменил жизнь.

В Туле Алексей проездом. Сейчас он совершает свой второй хенд-байк-пробег по России из Санкт-Петербурга до Адлера. В 2017 году он проехал от Питера до Владивостока.

За плечами путешественника большой пробег по России от Санкт-Петербурга до Владивостока. Он преодолел это расстояние в два этапа. В 2017 добрался до Иркутска, зимовал на Байкале. Весной 2018-го, продолжил путь до Владивостока, где финишировал. Пробег он посвятил 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

Сейчас Алексей пересекает Россию с севера на юг. Путешествие началось еще в апреле, Алексей едет в Адлер на октябрьский ПараАртФестиваль, как он сам говорит «потягаться с молодежью и показать им всем!».

Myslo поговорил с Алексеем о жизни и счастье, о Туле и туляках.

- 17 апреля 2019 года я выехал из Санкт-Петербурга в направлении Адлера. Наметил себе путь и выехал. Добрался до Клина и тут решил сделать себе подарок на 60-летие — золотое колечко, а если быть совсем точным — путешествие по Золотому кольцу. Заехал в Москву на юбилей «Ночных волков». Люблю их очень! Они у меня как тревожная кнопка в телефоне: если нужна помощь, мгновенно и всегда выручают. Очень крутые!

И вот позавчера я заехал к вам в Тулу. Тут у вас так красиво! Великолепный город. Я кайфую просто. Очень много старинных зданий, меня всегда привлекала старина, необычная архитектура… Тянет меня в такие места.

Единственное, что смутило, это кромешная жара. Я поселился в хостеле вверху проспекта Ленина (к слову, там очень уютно и цены приемлемые даже для инвалида-пенсионера). Так вот вниз по проспекту я съехал прекрасно, побывал на набережной и в кремле, погулял, пообщался с людьми. А вот вверх еле забрался! Пекло…

- Люди в Туле замечательные! Добрые и отзывчивые. Это я не просто так говорю. В большинстве российских городов, и в Туле в том числе, есть проблемы с доступной средой. Мне в моем положении в магазин зайти всегда проблема. Приходится вызывать продавцов или просить кого-то купить мне все необходимое. Так вот в вашем городе с этим все очень легко решается. Мне не отказывают. А так да, равнодушные встречаются почти во всех городах.

Перемещается Алексей на хенд-байке — это велосипед с ручным приводом. Педали крутит руками. Агрегат Алексею справили меценаты, которые в последнее время помогают ему осуществлять свои мечты.

- Они разглядели во мне что-то такое… Стали помогать после того, как я решился покорить гору Тахтарвумчорр в Хибинах. Все смеялись сначала — «без рук без ног, тоже мне альпинист». Не верил никто. А я смог.

С тех пор Алексей ни в чем себе не отказывает. Нырял с аквалангом, прыгал с парашютом, путешествует. А когда ему подарили хенд-байк, он «обрел жизнь».

- Я написал заявление и ушел из дома инвалидов, где провел 18 лет. Разве это жизнь была? Нет, конечно. Я стал равным среди равных, обычным человеком, который ничем кроме внешнего вида от других не отличается.

Тут Алексей себя неооценивает, конечно. Как это ничем не отличается? Много ли в той же Туле людей, готовых на такие подвиги?

На вопрос, какие у него теперь планы, смеется:

- Отвечу на этот вопрос историей. Когда я ехал во Владивосток в своем первом путешествии, у меня тоже спрашивали о планах. Я сказал так: «Вот доеду до Тихого океана, окуну в него свою наглую рожу и только тогда дам ответ!» Так и сейчас — не знаю пока о планах! Я путешествую для души. Если силы останутся, в Адлере приму участие в ПараАртФестивале.

Счастлив ли он? Алексей говорит, что счастлив как никто другой. Так что мы желаем путешественнику хороших дорог, добрых людей, ярких встреч и впечатлений!