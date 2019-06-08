На улице Мосина в Туле легковушка сбила мотоциклиста

Фото и видео Сергея Старикова.

Как сообщает корреспондент Myslo с места событий, сегодня днем в районе дома № 2 по ул. Мосина столкнулись легковушка Lada Granta и мотоцикл Suzuki 400 SM.

В автомобиле при этом находились мужчина, женщина и ребенок. За рулем мотоцикла — 28-летний мужчина.

По словам водителя Lada Granta, столкновение произошло в тот момент, когда он попытался перестроиться в другую полосу. Однако эта версия вызывает сомнения: удар пришелся четко в водительскую дверь, после чего мотоциклист перелетел через авто, разбив лобовое стекло.

В результате происшествия мотоциклист серьезно пострадал и был госпитализирован. По словам очевидцев аварии, у него возможны множественные переломы и ушибы.

Окончательную причину и обстоятельства ДТП предстоит установить сотрудникам ГИБДД.