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На улице Мосина в Туле легковушка сбила мотоциклиста
Фото и видео Сергея Старикова.

На улице Мосина в Туле легковушка сбила мотоциклиста

ДТП произошло неподалеку от дома №2 днем 8 июня.

Как сообщает корреспондент Myslo с места событий, сегодня днем в районе дома № 2 по ул. Мосина столкнулись легковушка Lada Granta и мотоцикл Suzuki 400 SM.

В автомобиле при этом находились мужчина, женщина и ребенок. За рулем мотоцикла — 28-летний мужчина.

По словам водителя Lada Granta, столкновение произошло в тот момент, когда он попытался перестроиться в другую полосу. Однако эта версия вызывает сомнения: удар пришелся четко в водительскую дверь, после чего мотоциклист перелетел через авто, разбив лобовое стекло.

В результате происшествия мотоциклист серьезно пострадал и был госпитализирован. По словам очевидцев аварии, у него возможны множественные переломы и ушибы.

Окончательную причину и обстоятельства ДТП предстоит установить сотрудникам ГИБДД.

 

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ДТП с мотоциклистом на ул. Мосина в Туле, Фото: 1
ДТП с мотоциклистом на ул. Мосина в Туле, Фото: 2
ДТП с мотоциклистом на ул. Мосина в Туле, Фото: 3
ДТП с мотоциклистом на ул. Мосина в Туле, Фото: 4
ДТП с мотоциклистом на ул. Мосина в Туле, Фото: 5
ДТП с мотоциклистом на ул. Мосина в Туле, Фото: 6
ДТП с мотоциклистом на ул. Мосина в Туле, Фото: 7
ДТП с мотоциклистом на ул. Мосина в Туле, Фото: 8
ДТП с мотоциклистом на ул. Мосина в Туле, Фото: 9
ДТП с мотоциклистом на ул. Мосина в Туле, Фото: 10
ДТП с мотоциклистом на ул. Мосина в Туле, Фото: 11
ДТП с мотоциклистом на ул. Мосина в Туле, Фото: 12
ДТП с мотоциклистом на ул. Мосина в Туле, Фото: 13
ДТП с мотоциклистом на ул. Мосина в Туле, Фото: 14
ДТП с мотоциклистом на ул. Мосина в Туле, Фото: 15
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