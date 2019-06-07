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В тульском поселке Торхово нашли 10 незаконных врезок в водопровод
Фото: пресс-служба администрации Тулы

В тульском поселке Торхово нашли 10 незаконных врезок в водопровод

Кроме того, в 19 домовладениях выявлены незаконные выгребные ямы.

В поселке Торхово прошёл рейд, в котором принял участие глава администрации Пролетарского округа Сергей Шестаков, специалисты «Тулагорводоканала» и сотрудники полиции.

На территории 20 домовладениях были проверены выгребные ямы. 19 из них не оформлены должным образом и не соответствуют санитарным нормам. Владельцам участков выданы уведомления о необходимости устранения нарушений.

Сотрудники «Тулагорводоканала» обнаружили в Торхово 10 незаконных врезок в сети водоснабжения. Все самовольные врезки были опломбированы, а подача воды – перекрыта. Жители поселка не торопятся оформлять договоры на водоснабжение – врезки здесь находят уже не в первый раз.

На одном из участков обнаружена утечка воды, а владелец даже не уведомил об этом водоканал. Подобные рейды будут проходить в поселениях Пролетарского округа в течение всего лета.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:35 +3
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Место
Тулапоселок Торхово

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