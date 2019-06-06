Инвестор модернизирует пансионат «Шахтер» в Алексине Тульской области за 1 млрд рублей

Заместитель председателя правительства - министр экономического развития Тульской области Григорий Лаврухин, принявший участие в презентации «Алексина», отметил, что резиденты ТОСЭР в моногородах получают широкий набор преференций. Среди них — частичное освобождение от уплаты налога на прибыль, налога на имущество, пониженные тарифы по страховым взносам, освобождение от земельного налога и др.

Представителям бизнеса рассказали о планируемых к реализации в Алексине инвестиционных проектах и о мерах поддержки инвесторов на территории моногородов Тульской области.

Затем состоялось подписание соглашений с потенциальными резидентами ТОСЭР «Алексин».

Соглашение с ООО «Центр событийного туризма» предполагает развитие новой площадки для проведения фестиваля «Дикая мята» площадью 80 га. На территории предполагается устройство парковки на 5 000 машиномест, участок для комфортного палаточного кемпинга на 4 000 палаткомест, стационарные души, туалеты, глемпинг, дорожную инфраструктуру. На новой площадке будет проведён интернет и газ, обустроены скважины и офисные помещения.

ООО «Три А Плюс» в рамках соглашения планирует реализацию инвестпроекта по созданию агропромышленного комплекса «Алексин». Комплекс представляет собой несколько предприятий по хранению, переработке и распределению фруктов, овощей и плодов, а также производству хлебобулочных изделий высокой степени готовности. Реализация проекта будет способствовать конкурентному импортозамещению и создаст более 800 рабочих мест.

Инвестиционное соглашение с ООО «ЗГПМ Лактопром» предусматривает строительство завода по глубокой переработке молока. Завод является высокотехнологичным инженерным проектом, в разработке которого участвуют специалисты трех стран - Чехии, Швейцарии и России.

ООО «Биософи» планирует реализовать проект по изготовлению оборудования для биотехнологических производств и пищевой промышленности. Кроме того, инвестор готовит еще один проект - «Изготовление лекарственных средств (пробиотики, биологическая закваска, средства защиты растений)».

Компания «Управление недвижимостью» модернизирует пансионат «Шахтер». Объем инвестиций составит порядка 1 млрд рублей. Планируется создать до 250 новых рабочих мест.

Также на ПМЭФ-2019 подписаны соглашения с резидентами ТОСЭР «Ефремов».

Компания «Солнечный мир» планирует построить завод по сушке овощей мощностью переработки 50-70 тысяч тонн овощей в год с уникальным технологическим процессом.

ООО «НПО Спецполимер» планирует организовать производство полимерных покрытий для долговечной защиты разного рода объектов (трубопроводов, деталей, сооружений) от почвенной и атмосферной коррозии бетонных и металлических поверхностей самых различных объектов. Поставки готовой продукции проекта планируется организовать в адрес широкого круга потребителей, преимущественно нефтегазового, топливно-энергетического и строительного комплексов и т. д.

Напомним, что постановление о создании в Тульской области ТОСЭР «Алексин» председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал в апреле текущего года. Первая такая территория была создана в Тульской области в Ефремове в марте 2018 года.