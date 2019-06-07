Как тулякам отказаться от ненужной страховки: разъяснение Банка России

При оформлении полиса ОСАГО или кредита заключили договор страхования жизни и здоровья, а потом поняли, что дополнительная страховка не нужна. Частая ситуация, не так ли? О том, как «вернуть» договор страховой компании без потерь, рассказывают специалисты тульского отделения Банка России.

Время, в течение которого можно отказаться от навязанной или ненужной страховки, составляет 14 календарных дней – так называемый «период охлаждения». Чтобы расторгнуть договор добровольного страхования, нужно должны лично прийти в офис или отправить документы по почте и подать письменное заявление в свободной форме.

К заявлению следует приложить копию паспорта, оригинал договора со страховой компанией и банковские реквизиты для возврата уплаченной суммы. В тот же день договор расторгается, и страховка перестает действовать. Деньги должны поступить на счёт в течение 10 рабочих дней.

– Если договор еще не вступил в силу, вам вернут полную стоимость страховки. Но если полис начал действовать, страховщик имеет право оставить себе часть своей страховой премии – пропорционально количеству дней, на протяжении которых действовал договор страхования, – уточняет глава тульского отделения Центробанка Дмитрий Новиков.