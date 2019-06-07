Забивший до смерти пожилую мать туляк проведёт 8 лет в колонии

Конфликт между родственниками произошёл 2 февраля в одной из квартир в поселке Ленинский.

Доказательства, собранные сотрудниками СУ СК России по Тульской области, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 53-летнему жителю поселка Ленинский. Он признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшей.

Как уточняет пресс-служба ведомства, утром 2 февраля осужденный вместе с матерью находился в квартире дома № 5 по улице Стадионной. Между ними произошла ссоры – злоумышленник жестоко избил пожилую женщину. От полученных травм она скончалась на месте.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием наказания с исправительной колонии строго режима.