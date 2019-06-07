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Ежедневно в Туле укладывают более 500 тонн асфальта

Ежедневно в Туле укладывают более 500 тонн асфальта

По ряду адресов работы в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» проводятся с опережением.

На совещании в городской администрации под председательством Евгения Авилова обсудили ход реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На семи объектах из 17 подрядчик работает с опережением графика. На ул. Д. Гумилевской и ул. Новотульской уложено уже более 6,6 тонн асфальтобетона.

На Одоевском путепроводе работы выполнены на 87% – там проводится обустройство тротуара. На ул. Д. Гумилевской ремонт завершен на 85%, на улицах Новотульской и Пржевальского – на 50%, на ул. Майской – на 25% (выполнено фрезерование, ведется обустройство посадочных площадок). Стартовали работы по обустройству тротуаров на ул. Пролетарской и на Одоевском шоссе. Каждый день дорожные рабочие укладывают более 500 тонн асфальта.

Отдельно был рассмотрен вопрос взаимодействия с администрациями городских округов – руководители территориальных управления доложили о выполнении поручений по приведению в порядок прилегающих территорий, об удалении зеленых насаждений в зонах ремонтных работ и благоустройстве фасадов зданий.   

Евгений Авилов отметил, что к ремонту каждого участка нужно подходить комплексно, по всем объектам будут разработаны дорожные карты:

– Проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в этом году масштабный, и затрагивает крупные дорожные артерии нашего города. Важно, чтобы туляки были довольны результатом ремонта.

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Автор: Леонид Почекин, вчера, в 20:47 +2
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Евгений Авилов
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