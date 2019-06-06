Происшествие с лифтом в Туле: «Тулалифт» обвинил пассажиров во лжи и нападении

Фото и видео Сергея Старикова.

По факту инцидента с лифтом в доме № 13 на ул. Хворостухина в Туле прокуратура продолжает проверку. Утром 6 июня к подъезду дома прибыли участницы событий, помощник прокурора Пролетарского района, эксперт и представители «Тулалифта».

Последние, кстати, негативно отнеслись к присутствию на месте корреспондента Myslo. Так, отказавшийся назвать свое имя человек, который очень похож на руководителя «Тулалифта» Виктора Сизова, пытался запретить нам фото- и видеосъемку прокурорской проверки.

Несмотря на общественную значимость происходящего он почему-то заявлял, что это «его частная жизнь» и в присутствии сотрудника прокуратуры угрожал корреспонденту Myslo «разобраться». Участниц инцидента с лифтом обвинял во лжи, а их супругов — в том, что они якобы избили сотрудников аварийной бригады. По его словам, заявление в полицию уже написано…

На предложение корреспондента прокомментировать ситуацию и озвучить свою версию событий, указанный выше мужчина ответил отказом.

Вероника Пирогова, помощник прокурора Пролетарского района города Тулы — Мы провели проверку по факту остановки лифтового оборудования в многоквартирном доме № 13 по ул. Хворостухина, в котором застряли граждане. Привлекли специализированную организацию для получения экспертного заключения по данному инциденту: по техническому состоянию лифтового оборудования в настоящее время, установления возможного механизма действий сотрудников аварийной бригады и причины остановки лифта. Запросили техническую документацию на лифтовое оборудование, в том числе документацию по проведению плановых и внеплановых ремонтных работ. После анализа документации и выводов сделанных экспертами будет рассмотрен вопрос о внесении актов прокурорского реагирования.

По словам Вероники Пироговой, с учетом объяснений полученных от стороны, которая считает себя пострадавшей, была смоделирована ситуация. Это было нужно для того, чтобы понять, могла ли произойти изложенная ими версия событий и как могло сработать лифтовое оборудование.

По заключению специалистов в настоящее время лифт исправен и им можно пользоваться.

Напомним , тулячка Елена Бондарева с маленьким сыном и ее родственники со своим ребенком и представить не могли, что обычная поездка в лифте может закончиться сильным стрессом. По словам женщины, все произошло вечером 1 июня, когда она была в гостях у близких в доме № 13 по ул. Хворостухина.

«Нас было четверо взрослых и два ребенка — мой 4-летний сын и 13-летняя девочка. Зашли все в лифт, он закрылся и поехал. То есть перегруза, как утверждают теперь „Тулалифт“ и управляющая компания, просто не могло быть. Он не должен был закрываться и ехать. Нам надо было на 14-й, но мы застряли между 13-м и 14-м этажами», — рассказала Елена.

Заблокированные в лифте люди с помощью предназначенной для этого кнопки связались с диспетчером. После безуспешных попыток исправить ситуацию удаленно та велела ждать аварийную бригаду. Техники прибыли примерно через 25 минут, так как ехали из Заречья. Увидев, что кабина с пассажирами остановилась между этажами, они сказали, что запустят лифт из лифтовой наверху здания.

Елена Бондарева — 2−3 минуты прошло, и лифт заработал. Он начал движение, как обычно, а потом вниз, резкий удар, грохот… Подскочили все до потолка, в прямом смысле слова! Потом мигал свет или пропадал — что-то в этом роде. Через несколько секунд открылись двери, и мы оттуда просто выскочили. При всем при этом, когда мы «летели», у нас не было паники — не хотели пугать детей. Но прекрасно понимали, что лифт падает, — он не ездит с такой скоростью! Когда выскочили, у меня закричал маленький ребенок — просто истерика была. У нас тоже начались «эмоции».

После этого Елена вместе с детьми пошла в квартиру — на этот раз уже пешком. Остальные направились в лифтовую, разбираться в произошедшем. Как рассказала женщина, сотрудники аварийной службы объяснили, что решили принудительно запустить лифт и открывание дверей, а когда поняли, что кабина несется вниз с большой скоростью, нажали какой-то «рубильник».