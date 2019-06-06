Застройка на улице Мира в Туле: вместо многоэтажки построят магазин

Скандальная история с возможным строительством многоэтажных домов в частном секторе на улице Мира сегодня разрешилась в пользу жителей.

Напомним, жители частного сектора в периметре улиц Оружейная, Мира, Болдина и Славянского сквера в марте обратились к губернатору по вопросу застройки участка площадью 28 соток на пересечении улиц Мира и Оружейной. Оказалось, что земля была переведена из категории Ж-2 под малоэтажное строительство в категорию многоэтажной застройки Ж-4. Люди опасались, что на этом довольно небольшом участке вырастет многоэтажка, что не вписывается в облик микрорайона и создаст неудобства жителям частных домов.

Представитель инициативной группы Сергей Калачев тогда озвучил мнение большинства собственников соседних участков:

Сергей Калачев – Против застройки высказались все жители нашего микрорайона. Мы написали жалобу губернатору Тульской области Алексею Геннадьевичу Дюмину, и все пришедшие на собрание подписались под этой жалобой.



Фото из архива Myslo.

На «Часе контроля» Алексей Дюмин рассмотрел обращение туляков:

– Поступают обращения жителей, которые не согласны с точечной застройкой, нарушающей исторически сложившийся облик их квартала. В зоне малоэтажной застройки и домов средней этажности в районе улиц Мира, Оружейная, Болдина, Белкина, планируется возвести 9-этажный дом. Это выглядит странно. Город должен развиваться гармонично, без ухудшения условий проживания граждан.

Председателю правительства Тульской области Валерию Шерину было поручено взять данный вопрос на контроль и рассмотреть его на заседании градостроительного совета. К градсовету, который прошел 6 июня, застройщик изменил проект.

Застройщик Игорь Бредихин.

Игорь Бредихин, директор компании-застройщика «Аврора-Гринн»:

– В 2016 году нами был приобретены и объединены четыре участка. В конце 2017 года были проведены общественные слушания по переводу земель в категорию Ж-4 и планировалась квартальная застройка жилыми высотными домами. Когда мы вышли на рабочую группу с предложением построить там красивый жилой дом, жители выступили против. Администрация предложила нам подумать, что еще мы могли бы построить на этом месте. Понятно, что экономическая привлекательность небольшого магазина ниже, чем большого дома, но в силу обстоятельств мы пошли навстречу и представляем проект магазина.

– Напомню, что этот вопрос рассматривался на «Часе контроля» у губернатора, — сказал Валерий Шерин. — Люди совершенно справедливо высказали неодобрение тому, что в зоне малоэтажной застройки планируется строительство высотных домов. Такие проекты хороши на бумаге, но до момента их реализации проходит не один год, и видеть за своим забором стройку многоэтажки людям было бы некомфортно.

Разумеется, подобные объекты не могли быть одобрены.

Строительство магазина на данном участке видится вполне оправданным и обоснованным.

Правда, жители и строительством магазина не слишком довольны. На градсовете присутствовал представитель инициативной группы Сергей Аникеев:

Сергей Аникеев.

– У людей возникают опасения, что после одобрения этого проекта магазин вырастет в девятиэтажку. Мы хотели бы какие-то гарантии, чтобы этого не произошло. Большинство не против малоэтажного строительства до 3-4-х этажей, некоторые теперь уже против строительства магазина…

– Реализуя этот проект, застройщик ликвидирует для себя возможность последующей его трансформации в объект большей площади или этажности, — успокоил туляка Валерий Шерин.

Строительство магазина на ул. Мира/Оружейной было одобрено членами градостроительного совета с условием обязательного прохождения публичных слушаний.