Инструкция: за что тулякам могут отключить газ и что делать, чтобы этого не произошло

Фото предоставлены пресс-службой компании «Тулагоргаз».

Myslo пообщался со специалистами «Тулагоргаза» и узнал, за что в квартире могут отключить газ и чем чревато игнорирование требований газовой службы.

Что проверяет АО «Тулагоргаз»

Ежегодно специалисты «Тулагоргаза» приходят в наши квартиры, чтобы провести техническое обслуживание газовых плит, колонок и котлов. Зачем это нужно?

Во-первых, ежегодной проверки требует закон — Постановление Правительства № 410 от 13.05.2013 г. «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования».

Во-вторых, задача газовиков — убедиться, что газовое оборудование в квартирах исправно и может дальше безопасно эксплуатироваться, есть ли свободный доступ к газопроводам и кранам для их ремонта и обслуживания и т.д.

Газовые трубы, расположенные в подъезде, относятся к общедомовому имуществу. Техническое обслуживание таких газопроводов проводится по договору между УК и специализированной газовой компанией. Во время ТО проверяется герметичность труб с целью выявления возможных утечек газа и их устранения.

За газовое оборудование, которое находится в квартире, отвечает собственник помещения. Проверка внутриквартирных газовых приборов проводится по договору между собственником и газовой службой.

Во время ТО в квартире газовики проверяют герметичность соединений и работу автоматики, тягу в дымовых и вентиляционных каналах, определяют необходимость замены или ремонта газового оборудования, проводят инструктаж абонентов по безопасному использованию газа в быту.

Полный перечень работ и услуг, которые должны проводиться во время технического обслуживания, указан в приложении к договору.

Как понять, что пора проводить проверку?

Важно: техническое обслуживание газовых приборов проводится ЕЖЕГОДНО.

Даже если у вас новое оборудование, независимо от гарантийного срока ТО проводится ежегодно.

За два месяца до предполагаемой даты проверки «Тулагоргаз» высылает квитанцию на предоплату, за несколько дней до ТО вывешивается объявление на подъезде. Кроме того, графики проверок размещены на сайте tulagorgaz.ru.

Кому точно пора проводить ТО, не дожидаясь квитанции и объявления на подъезде?

Тем, кто не проводил проверку более года, тем, кто внес предоплату за ТО, но специалистов так и не вызвал, тем, у кого вообще нет договора на техническое обслуживание.

Чем грозит игнорирование проверки?

В соответствии с законом отсутствие договора на ТО, отказ в допуске специалистам газовой службы для проведения ТО или вовсе уклонение от проверки — основания для приостановки подачи газа.

Это крайняя мера, но она необходима для обеспечения безопасности жителей всего многоквартирного дома! Относитесь благоразумно к своей жизни и жизни окружающих!

Как уехать в отпуск со спокойной душой?

В ряде многоквартирных домов АО «Тулагоргаз» проводит работы по техническому обслуживанию газового оборудования и проверке герметичности газопроводов с временной приостановкой газоснабжения. Графики таких проверок постоянно публикуются на Myslo. Здесь опубликован список адресов отключения на июнь.

Временной интервал приостановки газа в многоквартирном доме напрямую зависит от обеспечения доступа в квартиры для выполнения работ по техобслуживанию плит и колонок. Особенно это важно сейчас, в летний период, когда многие живут на дачах или уезжают в отпуск.

Газоснабжение в доме можно восстановить лишь в присутствии жильцов всех квартир.

Если в день проверки вас не будет дома, вызовите мастера заранее, в удобное время.

В АО «Тулагоргаз» действует гибкий график работы, техническое обслуживание газовых приборов проводится по будням в вечернее время, а также по субботам.

Оставить заявку можно по телефонам: 25-36-68, 25-36-56, 25-36-37 или на сайте.

Важно! Собираясь на дачу или в путешествие, помните простое правило: перед отъездом необходимо перекрыть краны на газовых приборах и перед ними.

За что еще могут отключить газ?

Не стесняйтесь бить тревогу, если оказалось, что по соседству с вами находится «проблемная квартира». Сообщите в АО «Тулагоргаз» или в свою управляющую компанию информацию о неблагополучных соседях. Тогда специалисты совместно с УК, районной администрацией и жилищной инспекций смогут принять все необходимые меры для проверки газового оборудования.

Примеры

Пример № 1. Зашитый в гипсокартон газопровод, отсутствует возможность проверки его на герметичность.

Пример № 2. Газовый проточный водонагреватель эксплуатировался без дымоотвода. Это смертельно опасно!

Пример № 3. Антисанитария, газовые приборы находятся в аварийном, непригодном к эксплуатации состоянии.

Пример № 4. Самовольный перемонтаж газовой разводки с наличием множественных резьбовых соединений: в каждом из соединений может образоваться утечка газа. Газовая разводка должна быть цельная или со сварочными швами.

Пример № 5. Отсутствует уплотнение между дымоходом и дымоотводящей трубой, нет вертикального участка вытяжной трубы на выходе из газовой колонки, дымоотвод деформирован и требует срочной замены на металлический.

Пример № 6. Нет доступа для проверки места соединения дымоотвода с дымоходом, газовая колонка размещена в шкафу, имеется нижняя полка, которой быть не должно, нарушен воздухообмен. Газовая колонка установлена плотно в шкафу, без зазоров, что затрудняет проведение ежегодного технического обслуживания и ремонта. Расстояние между корпусом колонки и стенками шкафа должно быть не менее 10 см.



Пример № 7. Грубейшие нарушения эксплуатации газовых приборов: газопровод зашит панелями, отсутствует возможность проверки его на герметичность, нет доступа к отключающим устройствам, неплотное соединение дымоотвода от газовой колонки с дымоходом, отсутствует вертикальный участок дымоотвода от газовой колонки.

Пример № 8. Неплотное соединение дымоотвода от газовой колонки с дымоходом, что может стать причиной отравления угарным газом.

Пример № 9. Сечение дымоотвода не соответствует требованиям завода-изготовителя и паспорта на газовое оборудование, нет доступа для проверки места соединения дымоотвода с дымоходом.