Кому в июне отключат газ: полный список

Фото из архива Myslo.

В июне специалисты АО «Тулагоргаз» будут проводить работы по техническому обслуживанию газового оборудования в многоквартирных домах и проверке герметичности газопроводов с временной приостановкой газоснабжения.

Временной интервал приостановки газа в многоквартирном доме напрямую зависит от обеспечения доступа в квартиры для выполнения работ по техобслуживанию плит и колонок. Особенно это важно сейчас, в летний период, когда многие живут на дачах или уезжают в отпуск.

Работы будут проводиться по следующим адресам:

4 июня

ул. Тульского Рабочего полка, 100.

ул. Курковая, 8, подъезд № 1.

5 июня

ул. Седова, 12.

6 июня

ул. Седова, 14.

ул. Курковая, 8, подъезд № 2.

5-7 июня

4-й проезд Мясново, 51.

10 июня

пер. Бухоновский, 8.

ул. Седова, 16.

11 июня

ул. Болотова, 70.

ул. Болотова, 72.

ул. Курковая, 8, подъезд № 3.

13 июня

пр. Ленина, 143-б.

ул. Седова, 18.

ул. Литейная, 28, подъезд № 1.

17 июня

ул. Академика Обручева, 2.

ул. Баженова, 7-а, подъезды № 1, 2.

Городской пер., 15-б.

18 июня

ул. Академика Обручева, 2-а.

ул. Баженова, 7-а, подъезд № 3.

ул. Литейная, 28, подъезд № 2.

Городской пер., 15-а.

19 июня

ул. Академика Обручева, 4.

ул. Баженова, 7-а, подъезд № 4.

ул. М. Тореза, 14-в.

20 июня

ул. Н. Руднева, 60.

ул. Тульского Рабочего полка, 102.

ул. Баженова, 7-а, подъезд № 5.

ул. Литейная, 28, подъезд № 3.

ул. Белкина, 6-б.

21 июня

ул. Л. Толстого, 87.

ул. Баженова, 7-а, подъезд № 6.

25 июня

ул. Литейная, 28, подъезд № 4.

Справка

В соответствии с постановлением Правительства РФ № 410 не реже одного раза в год специалисты компании «Тулагоргаз» должны проводить техническое обслуживание внутридомового газового оборудования с проверкой герметичности газопроводов.

Техническое обслуживание и проверка герметичности газопроводов с временной приостановкой газоснабжения проводится с 12:00 до 20:00.

Если по какой-то причине жители не могут присутствовать дома в день проведения проверки, просим заранее обратиться в отдел по работе с клиентами для вызова мастера и проведения технического обслуживания в удобное время по телефонам: 25-36-68, 25-36-56, 25-36-37 либо сделать заявку на сайте www.tulagorgaz.ru.

Для удобства жителей в АО «Тулагоргаз» действует гибкий график работы, техническое обслуживание газовых приборов проводится по будням в вечернее время, а также по субботам.