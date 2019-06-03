новости
новости
Регистрация
Кому в июне отключат газ: полный список
Фото из архива Myslo.

Кому в июне отключат газ: полный список

АО «Тулагоргаз» проведет работы по техобслуживанию газового оборудования с временной приостановкой газоснабжения.

В июне специалисты АО «Тулагоргаз» будут проводить работы по техническому обслуживанию газового оборудования в многоквартирных домах и проверке герметичности газопроводов с временной приостановкой газоснабжения.

Временной интервал приостановки газа в многоквартирном доме напрямую зависит от обеспечения доступа в квартиры для выполнения работ по техобслуживанию плит и колонок. Особенно это важно сейчас, в летний период, когда многие живут на дачах или уезжают в отпуск.

Работы будут проводиться по следующим адресам:

4 июня

  • ул. Тульского Рабочего полка, 100.
  • ул. Курковая, 8, подъезд № 1.

5 июня

  • ул. Седова, 12.

6 июня

  • ул. Седова, 14.
  • ул. Курковая, 8, подъезд № 2.

5-7 июня

  • 4-й проезд Мясново, 51.

10 июня

  • пер. Бухоновский, 8.
  • ул. Седова, 16.

11 июня

  • ул. Болотова, 70.
  • ул. Болотова, 72.
  • ул. Курковая, 8, подъезд № 3.

13 июня

  • пр. Ленина, 143-б.
  • ул. Седова, 18.
  • ул. Литейная, 28, подъезд № 1.

17 июня

  • ул. Академика Обручева, 2.
  • ул. Баженова, 7-а, подъезды № 1, 2.
  • Городской пер., 15-б.

18 июня

  • ул. Академика Обручева, 2-а.
  • ул. Баженова, 7-а, подъезд № 3.
  • ул. Литейная, 28, подъезд № 2.
  • Городской пер., 15-а.

19 июня

  • ул. Академика Обручева, 4.
  • ул. Баженова, 7-а, подъезд № 4.
  • ул. М. Тореза, 14-в.

20 июня

  • ул. Н. Руднева, 60.
  • ул. Тульского Рабочего полка, 102.
  • ул. Баженова, 7-а, подъезд № 5.
  • ул. Литейная, 28, подъезд № 3.
  • ул. Белкина, 6-б.

21 июня

  • ул. Л. Толстого, 87.
  • ул. Баженова, 7-а, подъезд № 6.

25 июня

  • ул. Литейная, 28, подъезд № 4.
Справка

В соответствии с постановлением Правительства РФ № 410 не реже одного раза в год специалисты компании «Тулагоргаз» должны проводить техническое обслуживание внутридомового газового оборудования с проверкой герметичности газопроводов.

Техническое обслуживание и проверка герметичности газопроводов с временной приостановкой газоснабжения проводится с 12:00 до 20:00.

Если по какой-то причине жители не могут присутствовать дома в день проведения проверки, просим заранее обратиться в отдел по работе с клиентами для вызова мастера и проведения технического обслуживания в удобное время по телефонам: 25-36-68, 25-36-56, 25-36-37 либо сделать заявку на сайте www.tulagorgaz.ru.

Для удобства жителей в АО «Тулагоргаз» действует гибкий график работы, техническое обслуживание газовых приборов проводится по будням в вечернее время, а также по субботам.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
сегодня, в 16:11 0
Другие статьи по темам
Событие
отключение газаТулагоргазсписок
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Узловой из-за пьяного водителя погиб трехлетний ребенок
В Узловой из-за пьяного водителя погиб трехлетний ребенок
Благотворительная акция «Белый цветок» в Туле поможет тяжелобольным детям
Благотворительная акция «Белый цветок» в Туле поможет тяжелобольным детям
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.