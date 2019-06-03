Кому в июне отключат газ: полный список
АО «Тулагоргаз» проведет работы по техобслуживанию газового оборудования с временной приостановкой газоснабжения.
В июне специалисты АО «Тулагоргаз» будут проводить работы по техническому обслуживанию газового оборудования в многоквартирных домах и проверке герметичности газопроводов с временной приостановкой газоснабжения.
Временной интервал приостановки газа в многоквартирном доме напрямую зависит от обеспечения доступа в квартиры для выполнения работ по техобслуживанию плит и колонок. Особенно это важно сейчас, в летний период, когда многие живут на дачах или уезжают в отпуск.
Работы будут проводиться по следующим адресам:
4 июня
- ул. Тульского Рабочего полка, 100.
- ул. Курковая, 8, подъезд № 1.
5 июня
- ул. Седова, 12.
6 июня
- ул. Седова, 14.
- ул. Курковая, 8, подъезд № 2.
5-7 июня
- 4-й проезд Мясново, 51.
10 июня
- пер. Бухоновский, 8.
- ул. Седова, 16.
11 июня
- ул. Болотова, 70.
- ул. Болотова, 72.
- ул. Курковая, 8, подъезд № 3.
13 июня
- пр. Ленина, 143-б.
- ул. Седова, 18.
- ул. Литейная, 28, подъезд № 1.
17 июня
- ул. Академика Обручева, 2.
- ул. Баженова, 7-а, подъезды № 1, 2.
- Городской пер., 15-б.
18 июня
- ул. Академика Обручева, 2-а.
- ул. Баженова, 7-а, подъезд № 3.
- ул. Литейная, 28, подъезд № 2.
- Городской пер., 15-а.
19 июня
- ул. Академика Обручева, 4.
- ул. Баженова, 7-а, подъезд № 4.
- ул. М. Тореза, 14-в.
20 июня
- ул. Н. Руднева, 60.
- ул. Тульского Рабочего полка, 102.
- ул. Баженова, 7-а, подъезд № 5.
- ул. Литейная, 28, подъезд № 3.
- ул. Белкина, 6-б.
21 июня
- ул. Л. Толстого, 87.
- ул. Баженова, 7-а, подъезд № 6.
25 июня
- ул. Литейная, 28, подъезд № 4.
В соответствии с постановлением Правительства РФ № 410 не реже одного раза в год специалисты компании «Тулагоргаз» должны проводить техническое обслуживание внутридомового газового оборудования с проверкой герметичности газопроводов.
Техническое обслуживание и проверка герметичности газопроводов с временной приостановкой газоснабжения проводится с 12:00 до 20:00.
Если по какой-то причине жители не могут присутствовать дома в день проведения проверки, просим заранее обратиться в отдел по работе с клиентами для вызова мастера и проведения технического обслуживания в удобное время по телефонам: 25-36-68, 25-36-56, 25-36-37 либо сделать заявку на сайте www.tulagorgaz.ru.
Для удобства жителей в АО «Тулагоргаз» действует гибкий график работы, техническое обслуживание газовых приборов проводится по будням в вечернее время, а также по субботам.