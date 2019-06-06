Авария в Туле у проходных КМЗ: пострадали беременная женщина и ребенок

Фото Юлии Александровой.

Утром 6 июня в 20 метрах от проходных Косогорского металлургического завода произошла авария. Столкнулись Mitsubishi Outlander и «Лада Калина».

За рулем последней была женщина. Прибывшая на место скорая забрала ее и 4-летнего ребенка, который ехал вместе с ней в «Ладе». Ребенок находился в момент ДТП в детском кресле. Травмы у обоих не критичные, однако женщина беременна, и медики должны уточнить, нет ли угрозы для плода.

Приехавший на место аварии муж пострадавшей рассказал, что, со слов жены, Mitsubishi Outlander двигался в сторону Тулы, «Лада Калина» ехала за ним. Водитель Mitsubishi начал неожиданно притормаживать, не включая при этом поворотников. Женщина, управлявшая «Ладой», решила объехать внедорожник, но тот внезапно начал разворачиваться и столкнулся с легковушкой.

Точные обстоятельства аварии установят сотрудники УГИБДД по Тульской области.

Водитель внедорожника не пострадал.