Авария в Туле у проходных КМЗ: пострадали беременная женщина и ребенок
Очевидцев ДТП просят откликнуться.
Утром 6 июня в 20 метрах от проходных Косогорского металлургического завода произошла авария. Столкнулись Mitsubishi Outlander и «Лада Калина».
За рулем последней была женщина. Прибывшая на место скорая забрала ее и 4-летнего ребенка, который ехал вместе с ней в «Ладе». Ребенок находился в момент ДТП в детском кресле. Травмы у обоих не критичные, однако женщина беременна, и медики должны уточнить, нет ли угрозы для плода.
Приехавший на место аварии муж пострадавшей рассказал, что, со слов жены, Mitsubishi Outlander двигался в сторону Тулы, «Лада Калина» ехала за ним. Водитель Mitsubishi начал неожиданно притормаживать, не включая при этом поворотников. Женщина, управлявшая «Ладой», решила объехать внедорожник, но тот внезапно начал разворачиваться и столкнулся с легковушкой.
Водитель внедорожника не пострадал.
Муж пострадавшей просит очевидцев ДТП связаться с ним по телефону +7-950-912-09-90.