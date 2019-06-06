На ПМЭФ-2019 отметили положительный опыт Тульской области по переходу на новую систему обращения с отходами

В обсуждении участвовали представители Минприроды России, Госдумы РФ, общественных организаций, представители регионов и крупных компаний.

Тульскую область представили заместитель губернатора Сергей Егоров и министр природных ресурсов и экологии Юрий Панфилов.

На панельной сессии «ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО» губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил Тульскую область как регион, где реализуются успешные практики: введены дополнительные скидки для различных категорий граждан, создан интерактивный сервис по контролю за вывозом ТКО. А генеральный директор российской производственной компании «Большая тройка» высоко оценил применяемый в нашем регионе комплексный подход в создании территориальной схемы обращения с отходами.

По словам первого заместителя министра природных ресурсов и экологии РФ Дениса Храмова, ряд регионов пока ещё находятся в подготовительной стадии.

– Могу смело сказать, что, проанализировав опыт Тульской области, мы видим инициативы, касающиеся поддержки малоимущих слоёв населения, взаимодействия с регоператорами, обустройства и правил обращения с контейнерными площадками. И этот инструмент очень интересен. Мы реально смотрим на то, чтобы растиражировать позитивный опыт уже на федеральном уровне, – прокомментировал Денис Храмов.

Сергей Егоров поблагодарил Дениса Храмова за высокую оценку.

– Со своей стороны мы выполним те обязательства, которые уже взяли на себя. И обеспечим все целевые показатели, обозначенные в национальном проекте «Экология» и госпрограммах, ранее установленных для Тульской области, – отметил Сергей Егоров.