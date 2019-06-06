новости
новости
Регистрация
На ПМЭФ-2019 отметили положительный опыт Тульской области по переходу на новую систему обращения с отходами

На ПМЭФ-2019 отметили положительный опыт Тульской области по переходу на новую систему обращения с отходами

5 июня на Петербургском международном экономическом форуме под эгидой Российского экологического оператора обсудили реформу системы обращения с отходами.

В обсуждении участвовали представители Минприроды России, Госдумы РФ, общественных организаций, представители регионов и крупных компаний.

Тульскую область представили заместитель губернатора Сергей Егоров и министр природных ресурсов и экологии Юрий Панфилов.

На панельной сессии «ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО» губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил Тульскую область как регион, где реализуются успешные практики: введены дополнительные скидки для различных категорий граждан, создан интерактивный сервис по контролю за вывозом ТКО. А генеральный директор российской производственной компании «Большая тройка» высоко оценил применяемый в нашем регионе комплексный подход в создании территориальной схемы обращения с отходами.

По словам первого заместителя министра природных ресурсов и экологии РФ Дениса Храмова, ряд регионов пока ещё находятся в подготовительной стадии.

– Могу смело сказать, что, проанализировав опыт Тульской области, мы видим инициативы, касающиеся поддержки малоимущих слоёв населения, взаимодействия с регоператорами, обустройства и правил обращения с контейнерными площадками. И этот инструмент очень интересен. Мы реально смотрим на то, чтобы растиражировать позитивный опыт уже на федеральном уровне, – прокомментировал Денис Храмов.

Сергей Егоров поблагодарил Дениса Храмова за высокую оценку.

– Со своей стороны мы выполним те обязательства, которые уже взяли на себя. И обеспечим все целевые показатели, обозначенные в национальном проекте «Экология» и госпрограммах, ранее установленных для Тульской области, – отметил Сергей Егоров.

Сюжет: ПМЭФ 2019
Китай закупит белевской пастилы на 6 миллиардов
Жизнь Тулы и области
Китай закупит белевской пастилы на 6 миллиардов
сегодня, в 11:35, 39 796 1
Тульская делегация во главе с Алексеем Дюминым примет участие в ПМЭФ-2019
Жизнь Тулы и области
Тульская делегация во главе с Алексеем Дюминым примет участие в ПМЭФ-2019
вчера, в 22:35, 12 1305 -7
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
сегодня, в 11:21 −5
Другие статьи по темам
Событие
ПМЭФ-2019
Люди
Сергей Егоров

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Китай закупит белевской пастилы на 6 миллиардов
Китай закупит белевской пастилы на 6 миллиардов
Фестиваль «Толстой» объявил программу и открыл продажу билетов
Фестиваль «Толстой» объявил программу и открыл продажу билетов
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.