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Тульская делегация во главе с Алексеем Дюминым примет участие в ПМЭФ-2019
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Тульская делегация во главе с Алексеем Дюминым примет участие в ПМЭФ-2019

На стенде региона будут презентованы промышленные площадки. Планируется подписание ряда инвестсоглашений.

Делегация Тульской области во главе с убернатором Алексеем Дюминым 6 и 6 и 7 июня примет участие в работе XXIII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

На стенде Тульской области будут презентованы промышленные площадки региона, которые предоставляют инвесторам дополнительные преференции при реализации проектов, в частности, ОЭЗ «Узловая», ТОСЭР «Алексин» и «Ефремов», а также индустриальный парк «Узловая». 

Алексей Дюмин  примет участие в панельных сессиях форума и проведет переговоры с руководителями других регионов, представителями крупных промышленных предприятий и банков. Итогом этой работы станет подписание ряда инвестсоглашений и соглашений о сотрудничестве.

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Автор: Леонид Почекин, вчера, в 22:35 −5
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Люди
Алексей Дюмин
Место
Санкт-Петербург

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