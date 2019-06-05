Тульская делегация во главе с Алексеем Дюминым примет участие в ПМЭФ-2019
На стенде региона будут презентованы промышленные площадки. Планируется подписание ряда инвестсоглашений.
Делегация Тульской области во главе с убернатором Алексеем Дюминым 6 и 6 и 7 июня примет участие в работе XXIII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
На стенде Тульской области будут презентованы промышленные площадки региона, которые предоставляют инвесторам дополнительные преференции при реализации проектов, в частности, ОЭЗ «Узловая», ТОСЭР «Алексин» и «Ефремов», а также индустриальный парк «Узловая».
Алексей Дюмин примет участие в панельных сессиях форума и проведет переговоры с руководителями других регионов, представителями крупных промышленных предприятий и банков. Итогом этой работы станет подписание ряда инвестсоглашений и соглашений о сотрудничестве.