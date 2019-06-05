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На 23 улицах Тулы 6 июня отключат электроэнергию

На 23 улицах Тулы 6 июня отключат электроэнергию

Плановые работы пройдут в четверг с 9 до 17 часов.

Специалисты «Тулгорэлектросетей» будут работать по следующим адресам:

  • ул. Революции, 12,
  • ул. Лейтейзена, 8, 6, 10,
  • ул. Макаренко, 11, 13, 15, 17,
  • ул. Рязанская, 38, 40,
  • ул. Вяземская, 8, 10
  • пр-т Ленина, 88,
  • ул. Смидович, 1,
  • ул. Мира, 60, 35, 62,
  • ул. Осташёва, 109-153 (нечётн.), 104-140-а (чётн.),
  • ул. Пробная, 81-97-а (нечётн.), 104-126 (чётн.),
  • ул. Гармонная, 1-а-21 (нечётн.), 2-а-14 (чётн.),
  • пос. Октябрьский: 9-й пр-д, 34, 39-а,
  • 10-й пр-д, 40-52 (чётн.), 41-59 (нечётн.),
  • 11-й пр-д, 42-60 (чётн.), 39-57 (нечётн.),
  • 13-й пр-д, 2-12-а,
  • ул. Карпова, 32, 34, 44,
  • ул. Демидовская, 49, 53, 57, 59, 61, 56 к. 1,
  • Мясново: ул. Чмутова, 130-158 (чётн.), 158-б, 156-а,
  • ул. Моторная, 48-62 (чётн.), 62-а,
  • 4-й пр-д, 1-а-е, 2-а-д, 1-13 (нечётн.), 2-20 (чётн.),
  • ул. Кабакова, 32-в, 36, 35,
  • пос. Скуратово: пос. Толстовские дачи: ул. Л. Толстого, 2-45,
  • пос. 2-й Западный: ул. Овражная, 71-95.
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Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:48 +1
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