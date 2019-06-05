На 23 улицах Тулы 6 июня отключат электроэнергию
Плановые работы пройдут в четверг с 9 до 17 часов.
Специалисты «Тулгорэлектросетей» будут работать по следующим адресам:
- ул. Революции, 12,
- ул. Лейтейзена, 8, 6, 10,
- ул. Макаренко, 11, 13, 15, 17,
- ул. Рязанская, 38, 40,
- ул. Вяземская, 8, 10
- пр-т Ленина, 88,
- ул. Смидович, 1,
- ул. Мира, 60, 35, 62,
- ул. Осташёва, 109-153 (нечётн.), 104-140-а (чётн.),
- ул. Пробная, 81-97-а (нечётн.), 104-126 (чётн.),
- ул. Гармонная, 1-а-21 (нечётн.), 2-а-14 (чётн.),
- пос. Октябрьский: 9-й пр-д, 34, 39-а,
- 10-й пр-д, 40-52 (чётн.), 41-59 (нечётн.),
- 11-й пр-д, 42-60 (чётн.), 39-57 (нечётн.),
- 13-й пр-д, 2-12-а,
- ул. Карпова, 32, 34, 44,
- ул. Демидовская, 49, 53, 57, 59, 61, 56 к. 1,
- Мясново: ул. Чмутова, 130-158 (чётн.), 158-б, 156-а,
- ул. Моторная, 48-62 (чётн.), 62-а,
- 4-й пр-д, 1-а-е, 2-а-д, 1-13 (нечётн.), 2-20 (чётн.),
- ул. Кабакова, 32-в, 36, 35,
- пос. Скуратово: пос. Толстовские дачи: ул. Л. Толстого, 2-45,
- пос. 2-й Западный: ул. Овражная, 71-95.
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