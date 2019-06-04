Тула в пятерке самых жирных регионов Центральной России: а твой вес в норме?

Фото pixabay.com

Тульская область в списке регионов с высоким уровнем заболеваемости ожирением и названа «территорией неблагополучия». Пора худеть!

Роспотребнадзор назвал российские регионы, наиболее страдающие от ожирения. По данным ведомства, которые приведены в докладе о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения России, высокий уровень заболеваемости ожирением отмечен в 31 регионе.



Центральном Федеральном округе страны среди «территорий неблагополучия» названы: Тульская, Смоленская, Орловская, Курская и Воронежская области.

В Роспотребнадзоре отмечают, что в динамике с 2013 года отмечен рост в 1,7 раза показателей заболеваемости ожирением среди взрослого населения в возрасте 18 лет и старше с впервые в жизни установленным диагнозом.

При статистическом анализе в 2018 году в Российской Федерации прогнозируется тенденция к росту показателей заболеваемости ожирением.

А не пора ли похудеть?

Воспользуйтесь калькулятором, чтобы узнать, есть ли у вас избыточный вес.