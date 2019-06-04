Где в Туле не будет света 5 июня
«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.
С 9 до 17 часов отключения пройдут по следующим адресам:
- ул. Революции, 12,
- ул. Лейтейзена, 6, 8, 10,
- ул. Клары Цеткин, 1-а,
- ул. Братьев Жабровых, 8,
- ул. Первомайская, 13,
- ул. Глухополянская, 52-64,
- ул. Лобачевского, 2-62,
- СНТ № 8 – ул. Лобачевского, 80,
- СНТ «Тула Рай Сельхозтехника-1» – с. Глухие Поляны,
- ул. Станиславского, 51,
- ул. Крупской, 3-25 (нечётн.), 4-14-а (чётн.),
- ул. Солнечная, 1, 3,
- п. Хомяково: пр-д Хомяковский, 20,
- ул. Березовская,
- ул. Хомяковская, 1-б, 2, 7, 3-а,
- п. Дачный: ул. Зелёная, 1-11,
- ул. Солнечная, 1-29 (нечётн.), 2-32 (чётн.),
- ул. Новая, 1-а, 1-29 (нечётн.), 2-36 (чётн.),
- дер. Скорнево,
- п. Михалково: ул. Косогорская, 1-51-а (нечётн.), 2-а, 2-б, 2-18 (чётн.),
- п. Скуратово: п. Толстовские дачи: ул. Л. Толстого, 2-45,
- п. 2-й Западный: ул. Овражная, 71-95.
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