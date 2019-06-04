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Где в Туле не будет света 5 июня

Где в Туле не будет света 5 июня

«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.

С 9 до 17 часов отключения пройдут по следующим адресам:

  • ул. Революции, 12,
  • ул. Лейтейзена, 6, 8, 10,
  • ул. Клары Цеткин, 1-а,
  • ул. Братьев Жабровых, 8,
  • ул. Первомайская, 13,
  • ул. Глухополянская, 52-64,
  • ул. Лобачевского, 2-62,
  • СНТ № 8 – ул. Лобачевского, 80,
  • СНТ «Тула Рай Сельхозтехника-1» – с. Глухие Поляны,
  • ул. Станиславского, 51,
  • ул. Крупской, 3-25 (нечётн.), 4-14-а (чётн.),
  • ул. Солнечная, 1, 3,
  • п. Хомяково: пр-д Хомяковский, 20,
  • ул. Березовская,
  • ул. Хомяковская, 1-б, 2, 7, 3-а,
  • п. Дачный: ул. Зелёная, 1-11,
  • ул. Солнечная, 1-29 (нечётн.), 2-32 (чётн.),
  • ул. Новая, 1-а, 1-29 (нечётн.), 2-36 (чётн.),
  • дер. Скорнево,
  • п. Михалково: ул. Косогорская, 1-51-а (нечётн.), 2-а, 2-б, 2-18 (чётн.),
  • п. Скуратово: п. Толстовские дачи: ул. Л. Толстого, 2-45,
  • п. 2-й Западный: ул. Овражная, 71-95.
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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:49 +2
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