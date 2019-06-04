В Заречье туляк выбил дверь коммуналки и ограбил пенсионерку

В Зареченском округе Тулы сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении грабежа. Как уточняет пресс-служба регионального УМВД, жертвой преступления стала пенсионерка, проживающая в коммунальной квартире.

Злоумышленник выбил дверь в её комнату и забрал стоявший на тумбочке телевизор. Сумма ущерба составила 15 тысяч рублей. Полицейские выяснили, что преступление совершил молодой человек, гостивший у соседа пожилой женщины.

23-летний ранее судимый туляк задержан. Возбуждено и расследуется уголовное дело, сотрудники полиции выясняют все детали и обстоятельства случившегося.