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Юные туляки демонстрируют знания ПДД на всероссийском конкурсе в Казани
Фото: группа по пропаганде БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области

Юные туляки демонстрируют знания ПДД на всероссийском конкурсе в Казани

Там состоялось открытие соревнований для юных инспекторов движения «Безопасное колесо – 2019».

В столице Татарстана открылся ежегодный конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо», в котором принимают участие порядка 350 воспитанников отрядов юных инспекторов движения из 84 регионов России.

Тульскую область представляют ребята из ясногорской школы № 3 имени С. В. Ишеева, которые одержали победу в областном этапе соревнований. Четверо школьников в возрасте 10-11 лет в течение четырёх дней будут демонстрировать свои знания и умения в различных конкурсах.

Ребятам предстоит сдать теоретический экзамен на знание ПДД и основ безопасности жизнедеятельности, продемонстрировать практические навыки в «автогородке», соревноваться в фигурном вождении велосипеда и оказывать первую медицинскую помощь условным пострадавшим. Также юных инспекторов движения ждёт творческий конкурс. 

Сотрудники группы по пропаганде БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области уточняют, что соревнования «Безопасное колесо» проводится ежегодно на протяжении более чем 30 лет. Цель конкурса – воспитание законопослушных участников дорожного движения, профилактика детской безнадзорности и дорожного травматизма, формирование у детей культуры здорового и безопасного образа жизни.

Давайте пожелаем команде Тульской области удачи! Болеем за наших!

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 22:38 +3
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